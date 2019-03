Norjan Breivik oli esikuvana Uuden-Seelannin iskussa

Norjan Anders Behring Breivik on ollut esikuvana Uuden-Seelannin islamin vastaisessa terrori-iskussa. Brittiläisen Guardian-lehden mukaan iskusta pidätettynä oleva australialainen mies kertoo kirjasessaan olleensa lyhyesti yhteydessä Breivikiin.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko pitää iskun tapahtumista Uudessa-Seelannissa yllättävänä, koska Uusi-Seelanti on rauhallinen paikka.

Ääri-islamismin vastainen toiminta on keskittynyt aikaisemmin Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan, joissa on esiintynyt jo pitkään mielipiteitä, että länsimainen ihmisrotu on uhattuna islamilaisesta maailmasta tulevan maahanmuuton myötä.

Breivik teki pommi-iskun Oslon keskustaan ja ampui vasemmistonuoria Utöyan saarella vuonna 2011. Iskussa kuoli 77 ihmistä. Breivik perusteli iskua Norjan suojelemisella islamilta.