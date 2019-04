Norjan etelärannikolla sijaitsevassa Sokndalin kunnassa roihuava suuri metsäpalo on saatu ainakin toistaiseksi hallintaan, mutta pelastustoimen mukaan navakka tuuli uhkaa saada sen ryöstäytymään uudelleen.

Palo uhkasi aiemmin levitä vanhoista puutaloista tunnettuun Sogndalsstrandiin, joka on yksi Norjan suurimmista turistikohteista. Palomiehet ovat kastelleet taloja vesitykeillä, ja sammutustöihin on lähetetty kuusi helikopteria.

Palon alta on evakuoitu satoja ihmisiä ja ainakin 160 asuintaloa, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Sammutustöitä hankaloittaa tämän päivän ja ensi yön aikana voimistuva itätuuli.

Palon arvioidaan levinneen yli 30 neliökilometrin alueelle.

Ruotsissa on pulaa palo

miehistä

Myös Ruotsissa on syttynyt useita metsäpaloja eri puolilla maan eteläosaa, ja niistä kymmenkunta on vakavia. Palot on kuitenkin saatu hallintaan, kertoivat viranomaiset.

– Tarkkaa syttymissyytä ei tiedetä, mutta kaikki palot ovat ihmisten aiheuttamia. Ne voivat olla makkaranpaiston tai metsäkoneiden sytyttämiä, sanoi Ruotsin turvallisuusviraston operatiivinen johtaja Jakob Wernerman.

Turvallisuusviraston mukaan Ruotsi on viime vuotta paremmin valmistautunut suurpalojen varalta. Sammutushelikopterit saadaan viraston mukaan nyt ilmaan 90 minuutissa ja niitä on määrä sijoittaa alueille, joiden paloriski on suurin. Ruotsin palomiesten ammattiliitto varoitti kuitenkin, että maahan tarvittaisiin 2 800 palomiestä lisää, jotta kesän lomakaudesta selvittäisiin.

Viime vuoden kuivan ja kuuman kesän aikana Ruotsissa riehuivat nykyhistorian suurimmat metsäpalot. Jos kevätsää jatkuu yhtä kuivana ja lämpimänä kuin nyt, voi uusia suurpaloja olla tulossa.

– Näyttää pahalta, että palot ovat alkaneet jo näin aikaisin, sanoi turvallisuusviraston operatiivisen osaston johtaja Anneli Bergholm.