Norjassa merihätään joutuneesta risteilijästä evakuoitu kolmisensataa ihmistä – Verdens Gang -lehti: Laivan kapteeni ja henkilökunnan esimies ovat suomalaisia

Norjan rannikolla merihätään joutuneesta aluksesta on evakuoitu kolmisensataa ihmistä, kertovat Norjan yleisradioyhtiö NRK ja Verdens Gang -lehti. Aluksen kyydissä oli alun perin kaiken kaikkiaan 1 300 ihmistä.

Viking Sky -risteilyalus joutui eilen vaikeuksiin myrskyn keskellä matkallaan Tromssasta Stavangeriin. Alus lähetti hätäviestin ja pyysi apua iltapäivällä. Paikalle lähetettiin useita pelastushelikoptereita ja -aluksia.

Yön aikana alus sai jälleen kolme moottoriaan toimimaan ja pääsi uudelleen liikkeelle moottorivian jälkeen. Suunnitelma on, että kaksi hinaajaa avustaa alusta rantautumaan Molden kaupunkiin.

Pelastusjohtaja Eirik Walle sanoi Verdens Gang -lehdelle aiemmin yöllä, että tilanne on vakaa ja alus hinataan Moldeen, kun aurinko on noussut.

Lehden mukaan aluksen kapteeni on suomalainen. Lehti on haastatellut Viking Ocean Cruises -varustamon hallituksen puheenjohtajaa Torstein Hagenia, jonka mukaan myös henkilökunnan esimies on suomalainen.

Ilmeisesti aluksella olevan matkustajan Twitterissä julkaisemalla videolla näkyy, kuinka huonekalut liukuvat pitkin lattioita laivan keinuessa ja katosta irtoaa osia, jotka putoavat ihmisten päälle.

Aluksella on ollut reilut 1 300 ihmistä. Varustamon mukaan heistä matkustajia on 915 ja miehistön jäseniä 458.

"Tuulet tuntuivat tornadolta"

Kyydissä on turisteja pääosin Britanniasta ja Yhdysvalloista. Viranomaiset ovat valmistautuneet evakuoimaan tarvittaessa kaikki matkustajat. Työtä on vaikeuttanut myrsky ja kova aallokko, joka ei ole näyttänyt yön tunteina helpottavan. Verdens Gang -lehti kertoo, että aallot ovat jopa kahdeksanmetrisiä.

– Jatkamme evakuointeja helikopterilla toistaiseksi, pelastuslaitoksen edustaja Per Fjeld kertoi hieman ennen yhtä Suomen aikaa.

– Työ hieman hidastuu pimeyden vuoksi, mutta muilta osin toimimme samalla vahvuudella, Fjeld sanoi.

Pelastuslaitoksen mukaan laivalla olevilla ei ole vaaraa. Twitterissä jaetuissa valokuvissa näkyy, kuinka matkustajat nukkuvat laivan käytävillä pelastusliiveihin pukeutuneena.

Meri on alueella karikkoinen, ja sinne on uponnut aikojen saatossa useita laivoja.

Laivalta evakuoitu Janet Jacob sanoi NRK:n haastattelussa, että ei ole koskaan nähnyt mitään yhtä pelottavaa.

– Matka helikopterilla oli kammottava. Tuulet tuntuivat tornadolta, Jacob jatkoi.

Toinen matkustaja kertoi, kuinka aamiaisella tavarat alkoivat täristä.

– Se oli täysi kaaos, amerikkalainen John Curry kertoi.

Apuun tullut rahtilaiva joutui itse vaikeuksiin

Evakuoiduista matkustajista kolme on loukkaantunut vakavasti, ja Norjan uutistoimisto NTB:n mukaan lisäksi kymmenkunta ihmistä on viety sairaalaan.

Poliisi on perustanut rannikolle Brynhalleniin keskuksen, jonne evakuoituja tuodaan aluksi.

Paikalle apuun tulleen rahtialuksen miehistö joutui alueella itse hätään. Aluksen moottoriin tuli vika, ja se kallistui uhkaavasti. Yhdeksänhenkinen miehistö komennettiin hyppäämään hyiseen mereen, koska pelastushelikopterin oli helpompi nostaa heidät sieltä kyytiin.

Moni pienempi apuun tullut pelastusalus joutui kääntymään takaisin korkeiden aaltojen vuoksi.