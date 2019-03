Norjan rannikolla merihätään joutunut alus on suuntaamassa takaisin maihin, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Suunnitelma on, että kaksi hinaajaa avustaa alusta rantautumaan Molden kaupunkiin lähituntien aikana.

Viking Sky -risteilyalus sai aiemmin yöllä kolme moottoriaan toimimaan ja pääsi uudelleen liikkeelle moottorivian jälkeen.

Alus lähetti hätäviestin ja pyysi apua iltapäivällä. Merihätään joutunut alus oli matkalla Tromssasta Stavangeriin. Paikalle lähetettiin useita pelastushelikoptereita ja -aluksia.

Ilmeisesti aluksella olevan matkustajan Twitterissä julkaisemalla videolla näkyy, kuinka huonekalut liukuvat pitkin lattioita laivan keinuessa ja katosta irtoaa osia, jotka putoavat ihmisten päälle.

Aluksella oli 1 300 ihmistä, joista matkustajia on Verdens Gang -lehden mukaan 915. Norjan pelastusviranomaisten mukaan evakuoituja on lähes 200.

Valtaosa matkustajista on yhdysvaltalaisia tai brittejä, mutta pelastusviranomaisten mukaan kyydissä on myös 14 muun maan kansalaisia.

"Tuulet tuntuivat tornadolta"

Viranomaiset ovat valmistautuneet evakuoimaan tarvittaessa kaikki matkustajat. Työtä on vaikeuttanut myrsky ja kova aallokko. Verdens Gang kertoo, että aallot ovat jopa kahdeksanmetrisiä.

– Jatkamme evakuointeja helikopterilla toistaiseksi, pelastuslaitoksen edustaja Per Fjeld kertoi hieman ennen yhtä Suomen aikaa.

Meri on alueella karikkoinen, ja sinne on uponnut aikojen saatossa useita laivoja.

Laivalta evakuoitu Janet Jacob sanoi NRK:n haastattelussa, että ei ole koskaan nähnyt mitään yhtä pelottavaa.

– Matka helikopterilla oli kammottava. Tuulet tuntuivat tornadolta, Jacob jatkoi.

Toinen matkustaja kertoi, kuinka aamiaisella tavarat alkoivat täristä.

– Se oli täysi kaaos, amerikkalainen John Curry kertoi.

Evakuoiduista matkustajista kolme on loukkaantunut vakavasti. Pahiten loukkaantunut on NRK:n mukaan 80-vuotias nainen, ja lisäksi kahdella 70-vuotiaalla miehellä on vakavia vammoja.

Kymmenen loukkaantunutta on viety sairaalaan.

Poliisi on perustanut rannikolle Brynhalleniin keskuksen, johon evakuoidut on tarkoitus tuoda aluksi.

Suomalaiskomentaja: Erittäin vaativa operaatio

Suomenlahden merivartioston komentaja pitää Norjan pelastusoperaatiota erittäin vaativana. Komentaja Tom Hanén arvioi STT:lle myöhään illalla, että pelastusoperaatio kestää helposti yli vuorokauden, jos evakuoinnit joudutaan tekemään yksitellen helikoptereilla.

– Jos alus keinuu kovasti, niin helikopteri ei pääse laskeutumaan. Silloin täytyy nostaa ihmiset yksi kerrallaan helikopteriin. Myrskystä johtuen myös toisiin aluksiin pelastaminen muuttuu erittäin hankalaksi, Hanén sanoo.

Yli 20 metriä sekunnissa puhaltava tuuli vaikeuttaa pelastusoperaatiota. Hanén kuitenkin muistuttaa, että meripelastajille ihmisten pelastaminen helikoptereihin on perustyötä.

– Niin kauan kuin konevika pysyy ainoana ongelmana, tilanne on ihan kohtuullinen.

Karille ajautuminen tai kallistuma tekisi tilanteesta huomattavasti vaarallisemman.

– Jos laivaan tulee vuotoja tai kallistumisia, niin tilanne pahenee ja evakuoinnille tulee nopea ja kiireinen tarve, Hanén toteaa.