Norsut talloneet 1 100 ihmistä kuoliaaksi kolmessa vuodessa Intiassa

Lähistöllä sytytetyt sähikäiset ilmoittivat lähestyvästä vaarasta.

– Kaikki tapahtui niin nopeasti. Elefantti ilmestyi yhtäkkiä pensaiden takaa, talloi hänet ja katosi, kertoo intialainen Girish. Hänen veljensä Yogesh kuoli norsun jalkoihin Karnatakan eteläisessä osavaltiossa ja jätti jälkeensä vaimon ja kaksi lasta.

Intian hallitus kertoi viime vuonna, että 1 100 ihmistä on saanut surmansa norsujen tallomina kolmessa vuodessa. Ihmisten ja norsujen elinpiirien kohtaaminen on kohtalokasta myös norsuille, sillä kahdeksan vuoden aikana 700 norsua on kuollut paitsi junan alle myös esimerkiksi sähköaitoihin tai joutunut ammutuksi tai myrkytetyksi. Norsut herättävät vihaa läheisiään surevissa tai tuhoutuneita viljelyksiään säälivissä paikallisissa.

– Nykyään noin 30–40 ihmistä kuolee osavaltiossa vuosittain, kertoo Karnatakan johtava luonnonvalvoja. Osavaltiossa vaeltaa yli 6 000 norsua, 20 prosenttia maan populaatiosta.

Este ei pysäytä

Karnatakassa metsänvartijat ottavat kiinni ongelmayksilöitä ja toimittavat ne elefanttipuistoon, jossa niitä kesytetään ja koulutetaan. Yogeshin tappaneella norsulla on nyt jalassaan ketju, joka estää sitä juoksemasta.

Puisto on ratkaisuna tilapäinen. Luontoaktivisti Vinod Krishnanin mukaan oikea ratkaisu on tiedottaminen, sillä kaikkea muuta, kuten juoksuhautoja, aitoja ja sähikäisiä, on jo kokeiltu.

– Kuten näette, mikään fyysinen este ei pysäytä niitä, hän kertoo ja osoittaa aidansäpäleitä.

Krishnanin ryhmä on kehittänyt järjestelmän elefanttien liikkeiden nopeaan raportointiin.

– Pystytimme näyttötauluja norsujen tärkeimpien reittien varrelle ja perustimme tekstiviestipalvelun antamaan varoituksia elefanttien läheisyydestä, mikä on merkittävästi vähentänyt yhteenottoja.

Veljensä menettänyt Girish näkee silti yhä norsulaumoja lähellä kahvitiloja, joilla hän työskentelee.

– Mikään ei ole muuttunut. Paikalliset voivat vain jatkaa elefanttien pois ajamista, kunnes ne jälleen palaavat. Niillä, kuten meilläkään, ei ole muuta paikkaa mennä.