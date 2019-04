Notre Dame tunnetaan myös taideaarteistaan – nekin ovat vaarassa tuhoutua

Notre Damen katedraali Pariisin sydämessä on paitsi Euroopan suosituimpiin kuuluva turistinähtävyys ja Ranskan goottilaisen arkkitehtuurin tähti myös koti useille taideaarteille.

Paikallisten medialähteiden mukaan palomiehet yrittävät pelastaa taideaarteita liekeiltä sammutustöiden ohessa.

Notre Damen katedraalin verkkosivujen mukaan katedraalissa on ollut esillä muun muassa barokkitaiteen mestareiden, kuten Jaques Blanchardin, Laurent de La Hyren ja Aubin Vouet'n töitä, jotka pariisilainen, arvostettu kultaseppien kilta lahjoitti katedraalille 1600-luvulta alkaen. Kilta lahjoitti katedraalille kymmeniä teoksia, mutta osaa niistä säilytetään toisaalla. Katedraalin kokoelmiin kuuluu myös maalari Jean Jouvenet'n teos La Visitasion (Vierailu).

Notre Damessa on lisäksi useita historiallisesti tunnettuja patsaita, jotka esittävät muun muassa Neitsyt Mariaa ja Jeesus-lasta. Notre Damen pyhätössä on ollut esillä yksi tunnetuimmista Neitsyt Mariaa kuvaavista patsaista. Se on peräisin 1300-luvulta.

Tunnettuihin patsaisiin kuuluu lisäksi kuvanveistäjä Louis Castex'n Pyhää Lisieuxin Théresea esittävä patsas.

Myös katedraalin pyöreät ruusuikkunat kuuluvat maailman tunnetuimpiin. Lasimaalausikkunoiden läpimitta on lähes 13 metriä.

Kirkko kuuluu Unescon maailmanperintökohteisiin.