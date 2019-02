Englannissa Salisburyn Novitshok-hermomyrkkyiskussa kuolleen Dawn Sturgessin vanhemmat kritisoivat Britanniaa siitä, että Britannia sijoitti Venäjän entisen agentin Sergei Skripalin Salisburyyn ja saattoi näin alueen asukkaat vaaraan.

Guardianin haastattelussa ensi kertaa julkisuuteen astuva pariskunta kertoo lisäksi olevansa huolissaan siitä, että hermomyrkkyä on vielä jossain.

Stan ja Caroline Sturgess sanovat haastattelussa, että he eivät ole saaneet kaikkiin kysymyksiinsä vastauksia ja vaativat selvennystä Britannian hallitukselta.

Pariskunnan mukaan heidän tyttärensä on lisäksi esitetty epäoikeudenmukaisesti kodittomana huumeidenkäyttäjänä, vaikka tämä oli kolmen lapsen äiti.

Dawn Stu

rgess sai Novitshokia hajuvesipullosta

Ex-agentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä löydettiin tajuttomina puistonpenkiltä Salisburyssa 4. maaliskuuta 2018. Myöhemmin kävi ilmi, että he olivat altistuneet Novitshokille. Skripalit selvisivät iskusta hengissä. Britannia on syyttänyt hermomyrkkyiskusta Venäjää.

Dawn Sturgess puolestaan kuoli heinäkuun 8. päivänä 2018 altistuttuaan hermomyrkky Novitshokille kesäkuun lopussa. Hän sai altistuksen hajuvesipullosta, jonka hän oli saanut kumppaniltaan Charlie Rowleylta.

Dawn Sturgess oli suihkuttanut myrkkyä hajuvesipullosta ranteeseensa. Sturgess luuli, että kyseessä oli suositun merkin hajuvesi. Rowley oli aiemmin löytänyt pullon ja antanut sen mielitietylleen lahjaksi.

Hajuveden suihkuttamisen jälkeen Dawn Sturgess ja Rowley kuitenkin sairastuivat kotonaan Amesburyssa. Ensin poliisit luulivat heidän ottaneen huumeita, mutta testeissä ilmeni, että he olivat saaneet myrkytyksen Novitshokista.

Rowley selvisi hengissä.

Viranomaiset epäilevät, että pullo oli tarkoitettu Novitshokin salakuljettamiseen Britanniasta. Tutkintaa johtavan komissaarin mukaan pullossa ollut myrkkymäärä olisi voinut tappaa mahdollisesti jopa tuhansia ihmisiä.

"Skripal ei ole todellinen uhri"

Dawn Sturgessin vanhemmat suhtautuvat Sergei Skripaliin ristiriitaisesti.

– En tiedä, missä (Sergei) Skripal on, enkä tiedä, mitä tekisin, jos tapaisin hänet. Hänellä on edelleen tyttärensä, Stan Sturgess sanoo.

Caroline Sturgessin mukaan on surullista, että Skripalit vaipuivat koomaan, mutta Skripalit eivät ole todellisia uhreja.

– Hän (Sergei Skripal) otti riskin – hänen on täytynyt tietää, että on mahdollisuus, että ihmisiä on edelleen hänen perässään, Caroline Sturgess sanoo.

Pariskunta lisää, etteivät he vihaa Venäjää.

– En voi ottaa sitä (Dawn Sturgessin kuolemaa) henkilökohtaisesti, Caroline Sturgess sanoo.

– Jos he olisivat iskeneet erityisesti Dawniin, se olisi erilainen tilanne, hän jatkaa.

Stan Sturgess puolestaan sanoo, ettei hän välitä, pidätetäänkö iskusta epäillyt vai laitetaanko heidät vankilaan.

– Haluan vain omalta hallitukseltamme oikeutta. Mitä he piilottelevat? En usko, että he ovat antaneet meille kaikkia faktoja. Jos jotain (syytän), syytän hallitusta Skripalin sijoittamisesta Salisburyyn, Stan Sturgess sanoo.