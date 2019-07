Nuoria tyttöjä ahdistelleen liikemiehen suojeleminen horjuttaa Trumpin työministerin asemaa

Yhdysvaltojen demokraattien johtajat vaativat presidentti Donald Trumpin työministeri Alexander Acostaa eroamaan. Syynä Acostan ongelmille on hänen takavuosien toimintansa liittovaltion syyttäjänä Floridassa, kun hänen virastonsa sopi monimiljonääri Jeffrey Epsteinin syytteiden lieventämisestä.

Epsteinin tapaus on noussut Miami Herald -lehden juttusarjan myötä uudelleen pinnalle, ja hän on viikon alussa saanut New Yorkissa uudet syytteet alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta ahdistelusta. Tällä kertaa hän voi saada jopa 45 vuoden vankeustuomion.

Tuomioistuin päättää torstaina, voiko pidätettynä oleva Epstein päästä vapaaksi takuita vastaan odottamaan oikeudenkäyntiä.

Acostan järjestämän syyteneuvottelun avulla hän selvisi vuonna 2008 vastaavista teoista vain 13 kuukauden vankeustuomiolla ja sai istua tuomionsa varsin lokoisissa oloissa Floridassa – hän pääsi vankilomalle kuutena päivänä viikossa kahdentoista tunnin ajaksi.

Epsteinilla on ollut vankka asema New Yorkin seurapiireissä, ja hänen tiedetään olleen hyvää pataa muun muassa presidentti Donald Trumpin, ex-presidentti Bill Clintonin sekä Britannian prinssi Andrewn kanssa.

Miami Herald selvitti takavuosien tapausten taustoja ja haastatteli lukuisia Epsteinin uhreiksi vuosien 2002 ja 2005 välillä joutuneita naisia. Nuorimmat olivat olleet 14-vuotiaita, kun he joutuivat Epsteinin ahdistelemiksi.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ja senaatin vähemmistöjohtaja Chuck Schumer vaativat paljastusten seurauksena Acostaa eroamaan.

– Syyttäjänä hän osallistui epäeettiseen syyteneuvotteluun Jeffrey Epsteinin kanssa ja salasi sen nuorilta uhreilta, joita estettiin hakemasta oikeutta. Tämä oli tiedossa, kun hänet nimitettiin työministeriksi, Pelosi kirjoitti Twitterissä.

– Epsteinin olisi pitänyt olla kiven sisällä jo vuosia sitten, mutta valitettavasti työministeri Acosta järjesti hänelle mukavan diilin, tviittasi Schumer.

Trump pesee käsiään

Trump on pyrkinyt pesemään käsiään Epsteinistä ja sanoi medialle, ettei ole puhunut tämän kanssa 15 vuoteen, eikä pidä tästä. Vuonna 2002 hän tosin kehui Epsteiniä "loistotyypiksi" New York Magazine -lehden haastattelussa.

– Hän pitää kauniista naisista yhtä paljon kuin minäkin, ja monet heistä ovat nuoremmanpuoleisia, Trump sanoi vanhassa haastattelussa.

Trump on harannut erottamisvaatimuksia vastaan ja sanoi Acostan olevan "erinomainen työministeri".

– Tätä muuta, sitä pitää katsoa tarkkaan. Mutta tässä on kyse asioista jotka tapahtuivat kauan sitten, Trump sanoi tiistaina.

Uutissivusto Politicon mukaan paineet Acostan erottamiseksi kasvavat kuitenkin Valkoisen talon sisällä. Politicon tietojen mukaan virkaa tekevä kabinettipäällikkö Mick Mulvaney on kehottanut Trumpia hankkiutumaan eroon taakaksi muuttuneesta työministeristä. Mulvaneyn ja muiden kovan linjan konservatiivien uskotaan toisaalta haluavan päästä Acostasta eroon senkin takia, että hän ei heidän mielestään ole ollut riittävän innokas purkamaan presidentti Barack Obaman aikaisia työelämäsääntöjä ja määräyksiä syrjintäkielloista.