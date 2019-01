Nuudelin voimalla töihin! Tokion metro tarjoaa ilmaista ruokaa aamuvirkuille

Tokion täpötäysi metro yrittää saada helpotusta pahiten tukkeutuneelle linjalleen tarjoamalla työmatkaansa aikaistaville ilmaista purtavaa.

Tokion itäiset lähiöt keskustaan yhdistävä Tozai-linja kuljettaa aamukahdeksan ja kymmenen välillä 76 000 matkustajaa, mikä on tuplasti määrä, jolle se on suunniteltu. Viranomaisten mukaan liikkuminen on edelleen turvallista, mutta se ei todellakaan ole mukavaa, sillä junassa ei pysty liikahtamaan senttiäkään.

Jos 2 000 työmatkalaista tarttuu haasteeseen ja aikaistaa hommiaan, Tokion Metr o tarjoaa ilmaiset tempurat. Jos matkalaisia kertyy 2 500, luvassa on nuudeleita. Yli 3 000 matkalaista tuokin sitten vatsukkaan sekä nuudelit että tempuran.

Yli tuhat yritystä on jo ilmoittanut, että niiden työntekijät voivat halutessaan aloittaa työpäivänsä aikaisemmin.

Tokion metroa käyttää päivittäin 7,2 miljoonaa ihmistä.