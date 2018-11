Nyt on aika syventää EU:n ja Thaimaan suhteita, sanoo Pirkka Tapiola, jolla on maahan 20 vuoden perspektiivi

Thaimaa on ollut median uutis­otsikoissa lähivuosina paitsi luolapoikien pelastusoperaatiosta myös neljän vuoden takaisen sotilasvallankaappauksen jälkimaininkien vuoksi. Siirtymistä siviilihallintoon on luvattu, mutta vaaleja on toistaiseksi siirretty. Parlamenttivaalit on luvattu järjestää alkuvuonna 2019.

EU-suurlähettiläs Pirkka Tapio­la uskoo aikataulun näillä näkymin pitävän.

– Thaimaalla on edessään isoja haasteita, kuten miten päästä keskitulotason maasta korkean tulotason maaksi ja miten löytää tie sotilashallinnosta demokra­tiaan, Tapiola sanoo.

Nämä kaksi haastetta nivoutuvat toisiinsa. Thaimaan talous kasvoi vuonna 2017 kolme ja puoli prosenttia. Thaimaa on Kaakkois-Aasian toiseksi suurin talous Indonesian jälkeen. Sotilashallinto on rajoittanut eurooppalaisten yhteistyöintoa Thaimaan kanssa.

– Demokratia ei palaa yhdessä yössä. Poliittinen tilanne on haasteellinen, mutta EU:n päätös palauttaa poliittiset suhteet Thaimaahan ja aloittaa valmistelut vapaakauppasopimusneuvottelujen uudelleen käynnistämisestä vaalien jälkeen ovat konkreettisia signaaleja siitä, että nyt on oikea aika syventää EU:n ja Thaimaan suhteita, Tapiola sanoo.

Tapiola korostaa Thaimaan olleen EU:lle tärkeä ja pitkä­aikainen kumppani.

– Euroopan ja Thaimaan suhteilla on viisisataavuotinen historia. Thaimaa, vuoteen 1939 asti Siam, on ollut tasavertainen kumppani Euroopalle vuosisatojen ajan. Maatahan ei koskaan kolonisoitu.

Tapiolan mukaan Thaimaalla on vahva perinne melko liberaalina ja avoimena maana.

– Monet thaimaalaiset toivoisivat länsimaiden ymmärtävän paremmin sotilashallinnon taustoja. Sotilasjuntta katsoi, ettei muita vaihtoehtoja tasapainon säilyttämiseen ole.

Thaimaa on Suomelle Kaakkois-Aasian toiseksi suurin kauppakumppani Singaporen jälkeen. Thaimaassa toimii kymmeniä suomalaisyrityksiä ja aktiivinen Thai–Suomi-kauppakamari (Thai-Finnish Chamber of Commerce, TFCC).

– Suomalaisten yritysten maine Thaimaassa on erittäin hyvä. Suomalaisena diplomaattina sain kuulla kohteliaisuuksia Suomesta, mutta nyt kuulen niitä edelleen EU-diplomaattina, Tapiola sanoo.

Suomi tunnetaan Tapiolan mukaan Thaimaassa etenkin korkeasta koulutusosaamisesta ja rehellisyydestä.

EU ei aloita vapaakauppaneuvotteluja Thaimaan kanssa ennen kuin parlamenttivaalit on pidetty.

– Talouden avaaminen on thaimaalaisille hieman pelottavaa, mutta maassa ymmärretään, että Thaimaan talous tarvitsee avoimuutta ja avoimuus on edellytys kauppasuhteille Euroopan maiden kanssa, Tapiola sanoo.

Pirkka Tapiola työskenteli Thaimaassa viimeksi vuosina 1998–2001 Suomen edustustossa kakkosvirkamiehenä eli suur­lähettilään sijaisena.

– Tulin kaksikymmentä vuotta sitten töihin matalan tulotason maahan, jossa tehtiin kehitys­yhteistyötä. Bangkok on kehittynyt valtavasti ja keskiluokka vahvistunut. Vaurauden ja kehityksen suhteen tämä on nyt kuin eri maa, Tapiola sanoo.

Muutoksia on tapahtunut myös politiikassa ja yhteiskunnassa.

– Vaikka protokolla on aina ollut keskeisessä asemassa, oli Thaimaa kaksi vuosikymmentä sitten jotenkin joustavampi, ja nyky-Thaimaa on muodollisempi kuin aikaisemmin.