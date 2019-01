OECD: Ranskalla suurimmat sosiaalimenot, Suomi jaetusti toisena

Ranskan sosiaalimenot ovat kehittyneen maailman suurimmat suhteutettuna talouden kokoon, kertoo teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n tutkimus. Ranskan eläke-, terveydenhuolto- ja muut hyvinvointikulut vastaavat 31,2 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Ranska oli ykkönen myös, kun mukaan laskettiin muut julkiset menot, kuten poliisin ja armeijan ylläpito.

Ranskan julkiset menot ovat nousseet jyrkästi 30 viime vuoden aikana, sillä vielä vuonna 1990 ne vastasivat vain 25 prosenttia bkt:sta.

Toiseksi suurimmat sosiaalimenot OECD-maista on Suomella ja Belgialla, jotka käyttävät tulonsiirtoihin noin 29 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseensa. 36 OECD-maan keskiarvo on 20,1 prosenttia. Esimerkiksi Saksassa luku on 25 prosenttia.