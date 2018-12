Observer: Britanniassa konservatiivit ja työväenpuolue valmistautuivat siirtämään Britannian EU-eropäivää

Britanniassa konservatiivipuolue ja työväenpuolue suunnittelevat Britannian EU-eropäivän siirtämistä useilla kuukausilla, jos pääministeri Theresa May ei saa brexit-sopimusta läpi parlamentissa. Asiasta uutisoi Observer.

Neuvottelut asiasta ovat olleet käynnissä jo useita viikkoja.

Britannian EU-eron on tarkoitus tulla voimaan maaliskuun 29. päivänä. Puolueet ovat keskustelleet voimaantulopäivän siirtämisestä pisimmillään heinäkuuhun.

Konservatiivipuolueen Dominic Grieve huomauttaa lisäksi, että vaikka Mayn erosopimus hyväksyttäisiin parlamentissa, aikaa voi silti olla liian vähän kaiken uuden lainsäädännön voimaansaattamiseen, jotta brexit toteutuisi sulavasti. Hänen mukaansa eropäivän myöhentäminen voi olla joka tapauksessa tarpeellista.

Hän mukaansa se on kuitenkin välttämätöntä, jos sopimus äänestetään kumoon.

– Jos hän ei saa sopimustaan läpi, (Britannian EU-eron voimaantulon) viivästyminen on välttämätöntä, jotta sopimuksettoman tilan välttämiselle saadaan enemmän aikaa, hän sanoo.

Työväenpuolueen brexit-tiedottajan Keir Starmerin mukaan parlamentin on keskusteltava kaikista vaihtoehdoista, myös mahdollisesta viivästymisestä, jos May ei saa sopimusta läpi.

– Jos pääministerin sopimus kumotaan tammikuun alussa, meillä on vain yhdeksän viikkoa siihen, kun Britannian on tarkoitus lähteä EU:sta, hän sanoo.

– Jos sopimus kumotaan, parlamentin on käytävä vakava keskustelu siitä, miten taloutta suojellaan sopimuksettomalta vaihtoehdolta ja tässä tapauksessa mitään ei pidä sulkea pois, hän sanoo.

Euroopan unioni on ilmoittanut, että eropäivää voidaan siirtää, jos siihen on hyvä syy. EU on kuitenkin painottanut, että tämä ei tarkoittaisi neuvotteluiden avaamista uudelleen.