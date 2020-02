Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan tällä hetkellä ei ole vahvistettu tietoa, että Turkki olisi avannut rajojaan päästämään läpi Eurooppaan pyrkiviä syyrialaisia pakolaisia. Turkista kuuluneet puheet rajojen avaamisesta eivät ole peräisin maan hallituksen jäseniltä, Ohisalo sanoi.

– Tilanne on tällä hetkellä rauhallinen. Viranomaiset Suomessa ja muualla EU:ssa seuraavat jatkuvasti miten tilanne elää, Ohisalo sanoi STT:lle.

Mistään viranomaislähteestä ei ole tällä hetkellä kantautunut tietoa, että tulijamäärät olisivat lähteneet nousuun tai että Turkki olisi erikseen ilmoittanut näiden rajojen avaamisesta.

Ohisalo huomauttaa, että kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Turkista kuuluu lausuntoja rajojen avaamisesta. Samankaltaisia on kuultu jo muutama kuukausi sitten.

Tällä haavaa ei Ohisalon mukaan ole näköpiirissä, että edessä olisi samankaltainen pakolaiskriisi kuin vuonna 2015. Sisäministeriö varautuu kuitenkin kaikenlaisiin skenaarioihin.

– Viranomaiset ovat käyneet läpi kertynyttä tietoa vuosilta 2015 ja 2016 ja analysoineet, miten voidaan toimia paremmin. Varautumissuunnitelmia on päivitetty ja toimintaa harjoiteltu.

Joissakin EU-maissa on alettu tehdä rajatarkastuksia Schengen-sisärajoilla. Suomen linja on, että tällaista pitäisi välttää, koska vapaa liikkuvuus on tärkeä asia sekä kansalaisille että yrityksille.

– Suomi on EU-puheenjohtajuuskaudella pitänyt esillä, että Schengen-sisärajojen tarkastukset pidettäisiin aika minimissä. Moni jäsenmaa on niitä tarkastuksia ottanut käyttöön ja sitten niistä on valitettavan usein tullut pysyvämpiä käytäntöjä, Ohisalo sanoi.

EU-komissio ei ole saanut Turkilta virallista ilmoitusta siitä, että maa olisi päättänyt poiketa pakolaissopimuksesta. Mediatietojen mukaan Turkki on torstaisessa, presidentti Recep Tayyip Erdoganin koolle kutsumassa hätäkokouksessa päättänyt avata portit Eurooppaan.

Koska virallista ilmoitusta muutoksista ei ole Turkin puolelta tullut, EU-komission tiedottajan Peter Stanon mukaan EU edelleen olettaa Turkin pitävän kiinni aiemmista sitoumuksista.

EU ja Turkki solmivat vuonna 2016 pakolaissopimuksen, jonka tarkoituksena on ollut rajoittaa siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden saapumista Turkin kautta Eurooppaan.

Kreikka lisännyt rajavalvontaansa

Viranomaislähteet kertovat uutistoimisto AFP:lle, että Kreikka on lisännyt rajavalvontaansa. Asiaa uutistoimistolle kommentoineen hallituslähteen mukaan valvontaa on tiukennettu mahdollisimman paljon sekä maa- että merirajoilla. Poliisilähde puolestaan kertoi, että rajavartijoiden määrä on kaksinkertaistettu.

Uutistoimisto DHA:n mukaan noin 300 ihmistä on matkalla Turkin Kreikan-vastaiselle rajalle pyrkiäkseen Eurooppaan. Joukossa on syyrialaisia, iranilaisia, irakilaisia, marokkolaisia ja pakistanilaisia, ja he ovat kertoneet uutistoimistolle lähteneensä kohti rajaa kuultuaan Syyrian Idlibin ilmaiskuissa kuolleista turkkilaissotilaista.

– Nämä määrät eivät ole mitenkään poikkeuksellisia, poliisilähde sanoi.

Toinen ryhmä pyrkii meriteitse Kreikan Lesbos-saarelle. He ovat sanoneet DHA:lle lähteneensä matkaan sen jälkeen, kun tieto "avoimien ovien politiikasta" tuli julki.

Tilanteen kärjistyminen Idlibissä herättää huolta

Tiedot Turkin rajoja koskevasta päätöksestä tulivat julki pian sen jälkeen, kun kymmeniä turkkilaissotilaita kuoli Idlibiin tehdyissä ilmaiskuissa. Turkki on syyttänyt eilisistä iskuista Venäjän tukemaa Syyrian hallintoa.

Idlibin viimeaikaiset tapahtumat ovat herättäneet huolta tilanteen kiristymisestä entisestään.

EU:n ulkosuhteista vastaava korkea edustaja Josep Borrell vetosi tänään Twitterissä, että Idlibin tilanteen kärjistymistä on pyrittävä hillitsemään välittömästi.

– EU harkitsee kaikkia mahdollisia toimenpiteitä suojellakseen omia turvallisuusetujaan. Olemme yhteydessä kaikkiin relevantteihin toimijoihin, Borrell tviittasi.

Stoltenberg vakuutti Naton tukea Turkille

Sotilasliitto Nato antaa täyden tukensa Turkille, painotti Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg tänään tiedotustilaisuudessa Brysselissä.

Stoltenbergin mukaan Nato-liittolaiset myös tuomitsevat Syyrian hallinnon ja Venäjän eiliset ilmaiskut Syyrian Idlibin alueelle.

– Kehotan heitä lopettamaan hyökkäyksen, kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta ja tukemaan YK:n pyrkimyksiä rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi, Stoltenberg sanoi.

– Tämä vaarallinen tilanne täytyy saada liennytetyksi. Kehotamme palaamaan vuoden 2018 tulitaukoon, jotta vältettäisiin alueen humanitaarisen tilanteen paheneminen entisestään.

Lisäksi Stoltenberg vaati, että Idlibin alueelle tulisi sallia humanitaarisen avun pääsy.

Pääsihteerin mukaan poliittisen tuen ohella Nato on tukenut Turkkia ainakin lisäämällä sen ilmapuolustusta, mikä auttaa maata vähentämään Syyriasta tulevan ohjusiskun uhkaa. Lisäksi liittolaiset pohtivat muita mahdollisia tukitoimia, mutta niistä ei kerrottu tarkemmin.

Naton tiedotustilaisuudessa ei käsitelty mediatietoja, joiden mukaan Turkki olisi torstaina päättänyt sallia rajanylitykset Eurooppaan pyrkiville ihmisille.

Järjestö: Turkin kostoiskuissa kuollut lukuisia Syyrian hallinnon sotilaita

Turkki on tehnyt tänään kostoiskuja Syyrian hallinnon joukkoja vastaan, kertoo Syyrian sotaa seuraava järjestö Syrian Observatory of Human Rights. Iskuja tehtiin järjestön mukaan Syyrian hallinnon joukkojen tukikohtiin Syyriassa Idlibin maakunnan eteläisessä ja itäisessä osassa.

Iskuissa on järjestön tietojen mukaan kuollut 16 Syyrian hallinnon sotilasta.

Syyrian hallinto ei toistaiseksi ole kommentoinut tietoja sotilaidensa kuolemista tai kärjistynyttä tilannetta Turkin kanssa.

Sotilasliitto Naton lähettiläät kokoontuvat tänään Turkin pyynnöstä keskustelemaan Syyrian tilanteesta, kerrotaan Naton verkkosivuilla. Kokouksesta ilmoitti Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Turkki pyysi konsultaatiota tilanteesta neljännen artiklan nojalla. Neljäs artikla mahdollistaa jäsenmaiden keskinäiset konsultaatiot silloin, kun jäsenmaan mielestä sen alueellinen koskemattomuus, poliittinen itsenäisyys tai turvallisuus on uhattuna.

Turkki on vaatinut myös kansainvälistä yhteisöä perustamaan lentokieltoalueen Syyriaan Idlibin maakunnan ylle, kertoi Turkin presidentinkanslian edustaja tänään. Turkin mukaan lentokielto on tarpeen, jotta siviilejä voidaan suojella Syyrian hallinnon pommituksilta.

Pelot tilanteen kärjistymisestä entisestään kasvavat

Turkki tukee Idlibin alueella useita kapinallisryhmiä. Turkki ja Syyrian hallinnon joukkoja tukeva Venäjä sopivat vuonna 2018 demilitarisoidun alueen luomisesta Idlibissä. Sopimus on rikkoutunut, kun Syyrian presidentin Bashar al-Assadin joukot ovat ryhtyneet valtaamaan kapinallisten viimeistä suurta linnaketta Idlibiä.

Venäjän puolustusministeriö syytti torstaina Turkkia Syyrian sopimuksen loukkaamisesta tukemalla kapinallisia tykkitulen ja lennokkien avulla. Venäjän mielestä Turkki auttaa "terroristeja" Syyriassa.

Idlibin viimeaikaiset tapahtumat ovat herättäneet huolta tilanteen kiristymisestä entisestään. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaati torstaina välitöntä tulitaukoa ja ilmaisi huolensa siviilien asemasta.

– Riski yhteenottojen kiihtymiselle kasvaa tunti tunnilta ilman välittömiä toimia, pääsihteerin tiedottaja sanoi lausunnossaan.

Yhdysvallat on puolestaan vaatinut, että Syyrian hallinto ja Venäjä lopettavat "halpamaisen" operaationsa Idlibissä.

– Seisomme Nato-liittolaisemme Turkin rinnalla ja vaadimme välitöntä loppua Assadin hallinnon sekä Venäjän ja Iranin tukemien joukkojen halpamaiselle hyökkäykselle, ulkoministeriön tiedottaja sanoi.

Aiemmin tällä viikolla Lääkärit ilman rajoja -järjestö kertoi pommitusten Idlibissä ja Mareet Misirissä osuneen tiheästi asutuille alueille. Järjestön mukaan pommituksia tehdään siviilikohteisiin ja esimerkiksi sairaaloiden lähelle.

Syyriassa on ollut meneillään suurin joukkopako sen jälkeen, kun sisällissota puhkesi yhdeksän vuotta sitten. YK:n hätäaputoimisto OCHA on kertonut, että noin 900 000 ihmistä on paennut Idlibin taistelujen takia kodeistaan viime kuukausien aikana. Toimiston mukaan heistä noin 170 000 elää taivasalla talvisissa oloissa.