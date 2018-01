Oikeistopopulistisen AfD-puolueen jäsenen muslimivastainen tviitti kuohuttaa Saksassa

Saksassa oikeistopopulistisen AfD-puolueen jäsen on päätynyt poliisitutkinnan kohteeksi muslimivastaisten kommenttiensa takia. BBC:n mukaan AfD-puolueen varapuheenjohtaja Beatrix von Storch julkaisi muslimivastaisen kommenttinsa ensin Twitterissä sen jälkeen, kun Kölnin poliisi oli tviitannut muun muassa hyvän uudenvuoden toivotukset myös arabiaksi. Von Storch kysyi tviitissään julkaisiko poliisi arabiankielisen tviitin rauhoittaakseen "barbaarisia joukkoraiskaaja muslimimiesjoukkoja".

Saksan yleisradioyhtiö Deutsche Wellen mukaan von Storchin tviitti poistettiin. Twitter myös sulki von Storchin tilin 12 tunniksi tviitin takia. Samoin teki myös Facebook, jossa von Storch myöhemmin julkaisi kommenttinsa.

Von Storch itse on puolustanut sanomisiaan ja on sanonut, että hänen kommenttiensa poistamisessa on kyse sensuurista.

Der Spiegelin mukaan poliisi tutkii onko von Storch syyllistynyt rikokseen. Poliisista kuitenkin myös korostettiin, että tutkinnan aloittaminen asiasta on normaali toimenpide tällaisessa tapauksessa.