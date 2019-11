Oikeistopopulistisen Ekren puheenjohtajan mukaan Viron hallitus valmistelee B-suunnitelmaa Naton ongelmien varalle

Virossa on sisäministeri Mart Helmen mukaan seurattu tarkkaan sotilasliitto Naton kehitystä. Hänen mukaansa hallituksessa on jo keskusteltu niin sanotusta varasuunnitelmasta, jos esimerkiksi Ranskan presidentin maalaamat uhkakuvat Naton lamaannuksesta pitävät paikkansa.

Oikeistopopulistista Ekre-puoluetta johtava Helme kertoo varasuunnitelman tarkoittavan sitä, että Viron on pohdittava turvallisuuspolitiikan tulevia kehityskulkuja monelta eri kantilta. Tärkeää olisi selvittää, mitä Viroa suuremmat pelurit, kuten Yhdysvallat, Britannia, Ranska ja Saksa aikovat.

Helmen mukaan suunnitelmassa myös Suomella on roolinsa.

Suomen Politiikan toimittajien yhdistyksen jäseniä Tallinnassa tavannut Helme kuitenkin korostaa Viron toivovan, että Nato pystyy selvittämään ongelmat.

– Emme kyseenalaista Natoa. Emme näe, että Nato olisi kaatumassa, mutta mielestämme Nato tarvitsee muutoksia.

Helme uskoo, että Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kovat sanat Naton "aivokuolemasta" ovat liioiteltuja. Macron arvosteli sotilasliiton nykytilaa taannoin Economistin haastattelussa. Macronin mukaan Nato-maat eivät voi enää luottaa siihen, että Yhdysvallat puolustaisi niitä.

Helmen mukaan Viroa huolettaa Nato-maa Turkin yhteistyö Venäjän kanssa Lähi-idässä.

– Emme myöskään tiedä tarkkaan, mitä yhdysvaltalaiset aikovat. Useat ministereistämme ovat vierailleet hiljattain Yhdysvalloissa, ja siellä kaikki puhuvat Kiinasta. Kovin harva puhuu enää Venäjästä, Helme sanoo.

Venäjä on hänen mukaansa Virolle aina uhka, kulkipa Venäjän kehitys mihin suuntaan tahansa.

Ekreltä tukea Unkarille ja Puolalle

Ekreä pidetään äärioikeistolaisena, ja Helme on tunnettu provosoivista puheistaan. Nyt hän arvostelee liberaalia demokratiaa ja kertoo puolustavansa Unkaria ja Puolaa, joiden oikeusvaltio-ongelmista EU on ollut huolissaan. Helmen mukaan Unkarin ja Puolan arvostelu kumpuaa siitä, että vallalla on "liberaali, poliittisesti korrekti hysteria". Hän myös sanoo, ettei jaa eurooppalaisia arvoja, joiksi hän lukee esimerkiksi eutanasian ja samaa sukupuolta olevien parien avioliiton.

Todellisuudessa eurooppalaisia arvoja ovat esimeriksi ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet. EU:n päämääränä on rauhan ja näiden arvojen edistäminen.

Kohu heiluttaa hallitusta

Ekren aiheuttamat skandaalit ovat heiluttaneet Viron hallitusta niin, että kriisistä vaikuttaa tulleen lähes pysyvä olotila. Helmen mukaan minkäänlaista kriisiä ei kuitenkaan ole olemassa.

– Yksi politiikan tutkijoistamme on sanonut, että kunhan (pääministeri) Jüri Ratas ja Mart Helme ovat hyvissä väleissä, tämä hallitus tulee kestämään. Ja me olemme Jürin kanssa erittäin hyvissä väleissä, Helme sanoo.

Viime viikolla tuulenpuuskat hallituksen ympärillä yltyivät taas. Oppositio on vaatinut ekreläisen maatalousministeri Mart Järvikin eroa, sillä tätä on epäilty muun muassa valehtelusta.

Kohun taustalla on monimutkainen maataloustukien väärinkäytösvyyhti, johon myös liittyy Järvikin palkkaama neuvonantaja. Lisäksi Järvikin epäillään kertoneen harhaanjohtavia tietoja aiemmin syksyllä, kun virolaiselta kalatehtaalta löytyi listeriaa.

Keskustapuoluetta edustava pääministeri Ratas otti lisäaikaa kriisin ratkaisemiseen nimittämällä komission tutkimaan Järvikin toimia. Selvityksen odotetaan valmistuvan tällä viikolla.

Puolen vuoden hallitustaipaleen aikana jo kaksi Ekren ministeriä on joutunut eroamaan. Heistä toinen ehti olla ministeripestissä vain päivän.

Ekre on uhannut lähteä hallituksesta, jos Järvik pakotetaan eroamaan.

Tallinnan yliopiston politiikan tutkijan Tonis Saartsin mukaan on vaikea sanoa, kuinka kauan nykyinen hallitus pysyy kasassa.

– Virossa ei ole ollut yhtään koalitiota, joka olisi kestänyt täysin ehjänä koko vaalikauden, vaikka pääministeri olisikin säilynyt samana, Saarts kertoi suomalaistoimittajille.

Ratas: Nato kuuluu kaikkiin suunnitelmiin

Ratas kommentoi Facebookissa tuoreeltaan Helmen haastattelua. Pääministerin mukaan niin Viron A-, B- kuin C-suunnitelmatkin koskevat itsenäisen puolustuskyvyn kehittämistä ja Naton jäsenyyttä.

– Nato on elinkelpoinen ja toiminnallinen sekä sotilaallisesti että poliittisesti Euroopassa ja sen ulkopuolella. Tiedän tämän hyvin, koska minulle on vahvistettu se muiden Naton valtion- ja hallitusten päämiesten kanssa yhteisessä pöydässä tai äskettäin vierailulla Naton operaatiossa Afganistanissa, Ratas kirjoitti.

Rataksen mukaan Viron turvallisuus on nykyään yksiselitteisesti taattu.

– Ei ole tarpeen asettaa kyseenalaiseksi jäsenyyttämme Natossa ja allianssiamme kaikkien 29 jäsenvaltion kanssa. Viron turvallisuus taataan Naton sisäisellä transatlanttisella yhteydellä, ja kaiken, mitä teemme alueemme liittolaisten ja kumppaneiden, kuten Latvian ja Liettuan, kanssa, on tarkoitus vahvistaa Naton ja lännen yhtenäisyyttä.

Paineet kuntavaaleissa

Reformipuolue voitti Viron maaliskuiset parlamenttivaalit, mutta puolue ei onnistunut muodostamaan enemmistöhallitusta. Niinpä pääministerinä jatkoi keskustapuolueen Jüri Ratas, joka muodosti hallituksen Ekren ja konservatiivisen Isänmaa-puolueen kanssa.

Jos hallitus kaatuisi, edessä olisi mutkikas poliittinen tilanne, koska muita käytännössä toimivia yhdistelmiä enemmistöhallituksen muodostamiseksi ei tällä hetkellä juuri ole.

Saartsin mukaan on mahdollista, että Ratas saattaa katsoa parhaaksi hajottaa puolueen jossain vaiheessa ennen vuoden 2021 kuntavaaleja, koska keskustapuolueella on kovat paineet menestyä.

Ekre-yhteistyön myötä keskustapuolue on menettänyt kannatustaan Viron venäjänkielisten joukossa. Keskustalle venäjänkieliset äänestäjät ovat perinteisesti muodostaneet merkittävän tukijajoukon.

Saarts kertoo, että Viron venäjänkieliset pitävät Ekreä äärinationalistisena puolueena, eivätkä ymmärrä, miten keskusta pystyi lähtemään puolueen kanssa samaan hallitukseen.

Tämä muodostaa ongelman keskustalle, sillä venäjänkielisten tuki on tärkeää, jos puolue haluaa saavuttaa kuntavaalien voiton Tallinnassa.