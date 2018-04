Oikeudenkäynnissä yhä erikoisempia käänteitä: Paljastus myös Fox Newsin juontajasta

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin henkilökohtaiselta asianajajalta takavarikoitujen asiakirjojen kohtaloa puitiin maanantaina oikeudessa. Asiaa käsittelyt tuomari sanoi olevansa avoin ehdotukselle siitä, että asiakirjoja läpi käymään nimetään puolueeton henkilö. Asiasta muun muassa uutisoineen Bloombergin mukaan tuomari antoi osapuolille keskiviikkoon asti aikaa löytää mahdollisia ehdokkaita tehtävään.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI takavarikoi viime viikolla asiakirjoja sekä kaksi matkapuhelinta Trumpin henkilökohtaiselta asianajajalta Michael Cohenilta. Sekä Cohenin että Trumpin asianajajat ovat vaatineet saada käydä takavarikoitua materiaalia läpi ennen kuin ne luovutetaan syyttäjille.

Vaatimuksia on perusteltu sillä, että asiakirjoissa on Cohenin asiakkaiden luottamuksellisia tietoja.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Manhattanin syyttäjänvirasto on lupautunut olla koskematta takavarikoituun materiaaliin, kunnes tuomari on tehnyt lopullisen päätöksensä asiasta.

Asianajaja: Myös Fox Newsin juontaja Cohenin asiakas

Maanantain oikeudenkäynnin suurin yllätys oli Cohenin asianajajan paljastus siitä, että myös Fox Newsin juontaja Sean Hannity on Cohenin asiakas. Cohenin asianajaja kertoi asiasta tuomarin määräyksestä.

Trumpin puolesta usein puhunut ja demokraatteja surutta rusikoinut Hannity kuitenkin tviittasi maanantaina, ettei Cohen ole ikinä edustanut häntä.

– Hän ei ole edustanut minua missään asiassa, Hannity kirjoitti.

– Olen joskus käynyt lyhyitä keskusteluita hänen kanssaan oikeudellisista kysymyksistä, hän jatkoi.

Kuohuntaa New Yorkissa järjestetyssä oikeudenkäynnissä aiheutti myös aikuisviihdetähti Stormy Danielsin eli Stephanie Cliffordin ilmestyminen paikalle. Clifford on kertonut saaneensa Cohenilta maksun, jotta vaikenisi julkisuudessa seksisuhteesta, joka hänellä omien sanojensa mukaan oli Trumpin kanssa.

Cohen on myöntänyt maksaneensa, mutta on sanonut, ettei Trump tiennyt tapahtuneesta. Myös Trump itse on kiistänyt tienneensä maksusta.

Amerikkalaismedian mukaan ratsioissa takavarikoitiin myös Cliffordiin liittyviä dokumentteja.