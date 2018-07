Oikeus antoi merkittävän päätöksen Saksassa: Facebookin annettava äidille kuolleen tyttären Facebook-tilin tiedot

Saksassa korkein oikeus on määrännyt Facebookin antamaan kuolleen teinitytön Facebook-tilin tiedot tämän äidille. Oikeus katsoi, että kyse on tytön jälkeensä jättämästä perinnöstä ja äidille on annettava pääsy tytön kaikkiin tytön Facebook-tietoihin, myös yksityisiin viesteihin.

15-vuotias tyttö kuoli vuonna 2012 jäätyään metrojunan alle. Vanhemmat halusivat saada haltuunsa tytön kaikki tiedot, koska toivovat niiden tuovan selkoa muun muassa siihen, tekikö tyttö itsemurhan vai johtuiko kuolema onnettomuudesta.

Facebook kieltäytyi vanhempien vaatimuksesta. Se vetosi siihen, että Saksan perustuslaki takaa "televiestinnän yksityisyyden".

Vanhemmat puolestaan katsoivat, että Facebook-tili vertautuu yksityiseen päiväkirjaan tai kirjeisiin, jotka omaiset voivat saada haltuunsa läheisen kuoleman jälkeen.

Eri oikeusasteista erilaiset ratkaisut

Vanhemmat voittivat kiistan alemmassa oikeusistuimessa, jonka mukaan tapauksessa voidaan soveltaa perintölakia. Vetoomustuomioistuin puolestaan asettui viime vuonna Facebookin kannalle ja kumosi aiemman oikeuden päätöksen.

Korkeimman oikeuden päätöstä on luonnehdittu merkkipaluuksi sen suhteen, miten sosiaalisen median tietoja käsitellään tilin omistajan kuoleman jälkeen.

Nykyisin omaisilla on mahdollisuus tehdä edesmenneen läheisen Facebook-tilistä muistosivu, johon ihmiset voivat kirjoittaa surunvalittelujaan. Kuolleen yksityisviesteihin omaisilla ei ole pääsyä. Omaiset voivat myös pyytää Facebookia poistamaan tilin.