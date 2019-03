Oikeusministeri: Muellerin tutkinta ei löytänyt näyttöä Trumpin vehkeilystä Venäjän kanssa – Barrin tiivistelmän mukaan raportti ei ota kantaa siihen, syyllistyikö presidentti oikeuden estämiseen

Erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkinta ei löytänyt todisteita siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump olisi vehkeillyt venäläisten kanssa, kertoo oikeusministeri William Barr tiivistelmäkirjeessään.

Muellerin toissa päivänä valmistuneessa tutkinnassa selvitettiin Trumpin presidentinvaalikampanjan ja Venäjän mahdollisia yhteyksiä sekä sitä, onko presidentti syyllistynyt oikeuden estämiseen. Barrin tiivistelmän mukaan Mueller ei ota asiaan kantaa suuntaan tai toiseen. Raportti sen sijaan esittelee kunkin toimen osalta todisteita ”kysymyksen molemmin puolin”, ja Muellerin itsensäkin mukaan asia on vaikea.

– Vaikka tämä raportti ei päättele, että presidentti syyllistyi rikokseen, se ei myöskään vapauta häntä epäilyistä, Barr siteeraa Muelleria.

Barrin mukaan näin ollen asia jää oikeusministerin päätettäväksi, ja hän itse sekä apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein eivät pidä näyttöä riittävänä presidentin syyttämiseksi.

Demokraattien kongressiedustajan Jerry Nadlerin mukaan puolue aikoo myös pyytää Barria todistamaan oikeusasiain komitean eteen.

Valkoinen talo julisti synnin

päästöä

Tuoreissa reaktioissa tietoja pidettiin suurena voittona Trumpille, joka on useaan otteeseen syyttänyt tutkintaa noitavainoksi.

Valkoinen talo julistikin heti tiivistelmän julkaisun jälkeen Muellerin raportin olevan täydellinen synninpäästö Trumpille, mitä se ei oikeasti ole. Myöhemmin Trump toisti saman tviitissään.

– Ei vehkeilyä, ei estämistä, täysi vapautus, Trump julisti.

CNN:n mukaan julkaistu nelisivuinen tiivistelmäkirje on täysin Barrin käsialaa eikä Muelleria konsultoitu sen laatimisessa.

Barr kirjoittaa kirjeessään, että tavoitteena on julkaista raportista niin suuri osa kuin lain mukaan on mahdollista, sillä hän on tietoinen asian herättämästä julkisesta kiinnostuksesta. Barrin mukaan julkistamisen aikataulu riippuu siitä, kuinka nopeasti ministeriö saa selvitettyä, mitkä osat sisällöstä on lain mukaan pidettävä salassa.

Demokraatit ovat uhanneet vaatia raportin julkistusta oikeusteitse, jos muu ei auta.

Venäjä hakkeroi tietoja ja vuoti niitä Wikileaksin kautta

Selvityksen mukaan Venäjä pyrki vaikuttamaan presidentinvaaleihin pääasiassa kahdella keinolla. Niistä ensimmäinen oli niin sanotun Pietarin trollitehtaan pyrkimys tuottaa ja jakaa valheellista tietoa Yhdysvalloissa saadakseen aikaan yhteiskunnallista eripuraa, ja lopullisena tavoitteena oli vaikuttaa vaalitulokseen.

Barr kertoo raportissa todettavan, ettei kukaan yhdysvaltalainen tai Trumpin kampanjan työntekijä juoninut tai tietoisesti ollut tekemisissä trollitehtaan kanssa, vaikka useat Venäjän kanssa tekemissä olevat tarjoutuivat kampanjan avuksi.

Toinen keino oli Venäjän hallinnon pyrkimys tietokoneita hakkeroimalla kerätä ja levittää tietoa vaaleihin vaikuttamiseksi. Erikoissyyttäjän mukaan Venäjän hallinnon toimijat onnistuivat hakkeroimalla saamaan käsiinsä sähköposteja demokraattien ehdokkaan Hillary Clintonin kampanjasta ja demokraattien organisaatioista. Näin saadut tiedot jaettiin julkisuuteen käyttäen useita eri kanavia, kuten WikiLeaksia.

Venäjän toimien perusteella Mueller syyttää useita Venäjän sotilasviranomaisia pyrkimyksistä hakkeroitua tietokoneisiin Yhdysvalloissa tarkoituksenaan vaikuttaa presidentinvaaleihin.

Korjattu aiempaa uutista klo 23.05: Uutisessa sanottiin aiemmin, ettei Barr ota kantaa oikeuden estämiseen, mutta Barrin mukaan Mueller ei ota asiaan selvää kantaa.