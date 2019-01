Oikeusministeriksi nouseva Barr vakuuttaa, että Trumpia koskeva Venäjä-tutkinta viedään loppuun

Yhdysvalloissa uudeksi oikeusministeriksi ehdolla oleva William Barr vakuuttaa, että presidentti Donald Trumpia koskeva Venäjä-tutkinta viedään loppuun. Trumpin ministeriksi nimittämä Barr on julkaissut asiasta lausunnon, josta uutisoi muiden muassa Washington Post.

Barr vakuuttaa myös, että tutkinnan tulokset saatetaan yleisön tietoon mahdollisimman läpinäkyvästi.

Erikoissyyttäjä Robert Mueller on tutkinut jo yli puolitoista vuotta, tekikö Trumpin kampanja lainvastaista yhteistyötä Venäjän kanssa auttaakseen Trumpin vaalivoittoon vuoden 2016 vaaleissa.

Barr on aikaisemmin kritisoinut voimakkaasti Muellerin johtajamaa tutkintaa. Vuonna 2017 hän sanoi, että haluaisi erikoissyyttäjän tutkimusryhmän olevan "nykyistä tasapainoisempi". Ryhmässä on useita lakimiehiä, joilla tiedetään olevan yhteyksiä demokraatteihin.

Barr myös piti "melko ymmärrettävänä", että Trump antoi potkut James Comeylle liittovaltion poliisin FBI:n johtajan paikalta. Trump on sanonut, että osasyynä erottamispäätökseen oli tyytymättömyys Venäjä-tutkinnan jatkumiseen

Oikeusministerikandidaatti on viime aikoina vakuutellut, että hän ei yritä hankaloittaa Muellerin työtä. Ministerinä Barrista tulee Venäjä-tutkinnan valvoja, ja demokraatit pelkäävät, että oikeusministeriön johdossa Barr pyörtää puheensa.

Barr on menossa senaatin kuultavaksi tällä viikolla ennen kuin hänen nimityksensä on määrä vahvistaa. Koska republikaaneilla on enemmistö senaatissa, nimitys todennäköisesti vahvistetaan, vaikka demokraatit vastustavat sitä yksimielisesti.

"Ei vakuutuksia, lupauksia tai sitoumuksia"

Kirjallisessa lausunnossaan Barr lupasi pitää yllä oikeusministeriön itsenäisyyttä. Lisäksi hän sanoi, että oikeusministeriötä ja FBI:tä arvostellut Trump ei ole pyytänyt häneltä "minkäänlaisia vakuutuksia, lupauksia tai sitoumuksia, ei suoraan eikä vihjaamalla".

– Enkä ole sellaisia antanut lukuun ottamatta sitä, että aion johtaa oikeusministeriötä ammattitaidolla ja rehellisesti, Barr kirjoitti.

Barr kommentoi Venäjä-tutkintaa kirjoittamalla, että on äärimmäisen tärkeää, että erikoissyyttäjä saa hoitaa tutkintansa loppuun.

– Jos nimitykseni vahvistetaan, en salli puoluepolitiikan, henkilökohtaisten intressien tai minkään muun sopimattoman näkökohdan häiritsevän tätä tai mitään muuta tutkintaa.