Oklahoman osavaltio ryhtyy teloittamaan typpikaasulla – myrkkyjä vaikea hankkia

Oklahoman osavaltio ryhtyy teloittamaan kuolemantuomittuja typpikaasulla, osavaltion oikeusviranomaiset kertovat. Osavaltiossa on tähän asti teloitettu kuolemaantuomitut myrkkyruiskeilla, mutta tarvittavien myrkkyjen huonon saatavuuden takia Oklahoma vaihtaa teloitusmetodia.

Teloitusmyrkkyjen saatavuus on heikentynyt, kun osa myrkkyjen valmistajista on luopunut niiden valmistamisesta kuolemantuomion vastustajien painostuksesta.

Oklahoman ratkaisun myötä Yhdysvalloissa tulee käyttöön uusi teloitustapa, sillä tällä hetkellä kaikki teloituksia toteuttavat osavaltiot käyttävät myrkkyruiskeita.

Myrkkyruiskeita on pidetty epäinhimillisinä, sillä monissa tapauksissa teloitettu on jäänyt kitumaan kymmeniksi minuuteiksi ennen kuolemaa.

– Kaasun käyttäminen on tehokasta, se on helppoa käyttää, kaasua on helposti saatavilla eikä sen käyttö edellytä monimutkaisia lääketieteellisiä proseduureja, Oklahoman osavaltion oikeusministeri Mike Hunter perusteli ratkaisua.

Ratkaisun myötä Oklahomassa voidaan ryhtyä toimeenpanemaan kuolemantuomioita usean vuoden tauon jälkeen. Ensimmäisiä teloituksia kaasulla tehdään todennäköisesti vasta ensi vuoden lopulla, sillä vankilaviranomaisten täytyy vielä valmistella teloitusten käytännön toteutuksia.