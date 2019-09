Onko Britannian äkkipudotus mahdollista vielä estää? Johnson ja Juncker tapaavat Luxemburgissa

Britannian pääministeri Boris Johnson tapaa tänään iltapäivällä komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin Luxemburgissa. Tapaamisesta odotetaan jonkinlaista lisävaloa siitä, onko Britannian hallitsematon ero Euroopan unionista vielä mahdollista estää.

Lokakuun lopun eropäivään on aikaa kuutisen viikkoa.

EU on odottanut Britannialta esitystä siitä, miten maa välttäisi hallitsemattoman eron Euroopan unionista. Itsepintaisena ongelmana on edelleen Irlannin rajaa koskeva viimesijainen ratkaisu (backstop). Britannian parlamentti on torjunut nykyisen erosopimuksen kolme kertaa erityisesti backstopia koskevan arvostelun takia.

EU on viestittänyt olevansa valmis neuvotteluihin, jos Britannia antaa kunnollisen ehdotuksen. Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) toisti tämän myös maanantaina Brysselissä.

– EU on totta kai aina valmis neuvottelemaan, jos Britannia esittelee kunnollisen ehdotuksen. Tähän mennessä en ole nähnyt ehdotusta, joka vastaisi nykyistä backstopia, Tuppurainen sanoi.

Suomalaisministereitä kuunnellaan normaalia tarkemmin nyt, kun Suomi on EU-puheenjohtajamaa.

Pääministeri Johnson on ollut hyvin selväsanainen siitä, ettei hän aio hakea erolle lisäaikaa. Hän on vakuuttanut pystyvänsä neuvottelemaan ratkaisun lähiviikkojen aikana.

– Olkaa varmoja, että jos emme saa sopimusta – oikeaa sopimusta molemmille osapuolille – silloin Britannia lähtee joka tapauksessa, Johnson kirjoittaa tänään Daily Telegraphissa.