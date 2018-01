Oppositiojohtaja Navalnyi: Putin tähtää elinikäiseksi keisariksi

Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi varoittaa, että maan presidentti Vladimir Putin on matkalla elinikäiseksi keisariksi. Navalnyin mukaan Venäjän tämän kevään presidentinvaalit ovat huijaus, jonka tarkoituksena on antaa Putinille jatkokausi.

Venäjän korkein oikeus hylkäsi aiemmin tässä kuussa Navalnyin valituksen, jolla hän yritti kumota keskusvaalilautakunnan päätöksen estää häntä asettumasta vaaleissa ehdolle. Navalnyin ehdokkuus torjuttiin, koska hänellä on rikostuomio. Navalnyin mukaan kiistanalainen kavallustuomio perustui tekaistuihin syytteisiin.

– Nämä eivät ole vaalit. Minun roolini on selittää ihmisille, että tämä menettely, jota he kutsuvat vaaleiksi, on järjestetty vain Putinin valitsemiseksi uudelleen, Navalnyi sanoi kampanjatoimistollaan uutistoimisto AFP:lle.

– Me todistamme tämän ja vakuutamme ihmiset siitä, että sekä näiden vaalien että tämän hallinnon tunnustaminen on mahdotonta.

Navalnyi on kehottanut kannattajiaan boikotoimaan presidentinvaaleja. Hän patistaa kannattajiaan osoittamaan mieltään 28. tammikuuta.

– Putin pelkää minua ja hän pelkää ihmisiä, joita edustan, Navalnyi sanoi.