Opposition Vapauden marssille osallistui kymmeniätuhansia Valko-Venäjällä

Kymmenettuhannet ihmiset kokoontuivat sunnuntaina Valko-Venäjän pääkaupungin Minskin keskustaan osoittamaan mieltä maan presidenttiä Aleksandr Lukashenkoa ja tämän hallintoa vastaan. Uutistoimisto AFP:n paikan päällä olevan toimittajan mukaan opposition Vapauden marssiksi kastamaan mielenilmaukseen olisi tullut jopa 100 000 ihmistä.

Ihmisillä oli mukanaan ilmapalloja ja kukkia, ja monet näyttivät voitonmerkkejä kulkiessaan kohti sotamuistomerkkiä, jonne marssin oli määrä päättyä.

Monet olivat pukeutuneet opposition tunnusväriksi nousseeseen valkoiseen ja kantoivat mukanaan kylttejä, joissa Lukashenkoa vaadittiin vastuuseen mielenosoittajien kiduttamisesta ja tappamisesta.

Oppositiota kannattava Nasha Niva -lehti pani sivuilleen videon, jossa Valko-Venäjän Slovakian-suurlähettiläs Igor Leshtsenja kertoo järkyttyneensä pahasti mielenosoittajien kiduttamisesta ja pahoinpitelystä. Suurlähettiläs sanoi olevansa rauhanomaisten mielenosoittajien puolella.

"Kukaan ei voi väärentää 80 prosenttia äänistä"

Toisaalla Minskissä Lukashenko osallistui itse hallintoa puolustavaan vastamielenosoitukseen, joka järjestettiin ennen kuin opposition suuri mielenosoitus kokoontui iltapäivällä.

– En kutsunut teitä tänne puolustamaan minua, vaan, ensimmäistä kertaa neljännesvuosisataan, puolustamaan maatanne ja sen itsenäisyyttä, Lukashenko lausui Minskin keskustaan kokoontuneille ihmisille, joista monet heiluttivat Valko-Venäjän lippua sekä huutelivat kiitoksia ja Valko-Venäjän nimeä.

Samalla Lukashenko vakuutti, että puheet vaalien vilpillisyydestä ovat täyttä pötyä, koska "kukaan ei voi väärentää 80 prosenttia äänestyslipuista". Lukashenkon mukaan uusia vaaleja ei tule.

Lukashenkon hallinnon mukaan paikalla oli noin 50 000 ihmistä. AFP:n mukaan oikeampi luku olisi ollut noin 10 000. Huhujen mukaan monia työntekijöitä vaadittiin osallistumaan työpaikan menettämisen uhalla, ja lisäksi kannattajia on kuljetettu paikalle busseilla.

Mielenosoitukseen osallistunut ranskanopettaja Svetlana Gordienko kertoi AFP:lle tulleensa mukaan, koska "Valko-Venäjä on ollut vakaa kuluneet 26 vuotta".

– Ei elämämme ole ollut niin huonoa, nostimme maan raunioista, palautimme kaiken entiselleen, hän sanoi.

Kuolleita, haavoittuneita, pidätettyjä

Lukashenko on väittänyt voittaneensa viikko sitten järjestetyt presidentinvaalit ylivoimaisesti 80 prosentin äänisaaliilla. Tulos on kuitenkin kyseenalaistettu laajalti. Länsimaiden mukaan vaalit eivät olleet rehelliset ja oikeusvaltion periaatteiden mukaiset.

Opposition pääehdokas Svetlana Tihanovskaja pakeni tiistaina Liettuaan, mutta hän on sieltä käsin kannustanut kannattajiaan osoittamaan mieltään rauhanomaisesti. Tihanovskaja lähti ehdolle sen jälkeen, kun hänen puolisonsa ehdokkuus estettiin ja tämä passitettiin vankilaan. Hän on vedonnut kansaan sanomalla, ettei ole poliitikko ja että hänen voittonsa jälkeen järjestettäisiin uudet vaalit, joissa ehdolla on koko oppositio.

Heti presidentinvaalien jälkeen alkaneissa mielenilmauksissa on kuollut kaksi ihmistä ja satoja on haavoittunut. Pidätettyjä on yli 6 700.