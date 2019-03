Orbania ajetaan ulos EPP:stä jo 12 puolueen voimalla – Unkarin hallitus lopettaa Junckerin vastaisen kampanjoinnin

Euroopan kansanpuolue EPP ratkaisee todennäköisesti parin viikon sisälle sen, voiko Unkarin valtapuolue Fidesz jatkaa toimintaansa EPP:n osana.

BBC:n mukaan jo 12 EPP:n kansallista jäsenpuoluetta on esittänyt virallisen pyynnön Fideszin poissulkemisesta EPP:n piiristä.

Pääministeri Viktor Orbanin johtama puolue on vetänyt EPP:ssä aivan omaa linjaansa muun muassa maahanmuuttoon ja Venäjä-suhteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Keskusta-oikeistolaisen EPP:n puheenjohtaja Joseph Daul arvioi tiistaina Die Weltin haastattelussa, että Orbanin hallinto ylitti "punaisen linjan" julistekampanjallaan, joka hyökkäsi EU:n komission puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria ja miljardööri George Sorosia vastaan.

Daul vahvisti jo maanantaina, että Fideszin erottamiskysymys otetaan esille Euroopan kansanpuolueen puoluevaltuuston kokouksessa 20. maaliskuuta.

Esityksen jäsenen erottamisesta voi tehdä EPP:n puheenjohtajisto tai seitsemän jäsenpuoluetta viidestä eri maasta.

Kiistanalaisissa julisteissa oli Junckerin ja Sorosin hervottomasti naureskelevat kasvot ja teksti: "Sinullakin on oikeus tietää, mitä Bryssel tekee".

Julisteen on tulkittu liittyvän EU:ssa käytävään maahanmuuttokeskusteluun ja siinä on nähty jopa antisemitistisiä piirteitä, koska amerikkalainen Soros on taustaltaan unkarinjuutalainen.

Unkarin hallitus ilmoitti lauantaina poistavansa kyseenalaiset julisteet ja korvaavansa ne uusilla, joihin on tulossa Euroopan sosialistipuolueen kärkiehdokkaan Frans Timmermansin kuva.

Myönnytys ei kuitenkaan enää välttämättä auta, sillä EPP:n mahtiryhmä, Saksan kristillisdemokraatit, näyttää olevan kääntymässä Orbania vastaan.

Jopa EPP:n baijerilainen kärkiehdokas, aiemmin "siltana" puolueen eri ääripäiden välillä näyttäytynyt Manfred Weber arvioi viikonvaihteessa Der Spiegelin haastattelussa, että "mitta on tullut täyteen".

Hänen mukaansa suhtautumisessa Orbaniin on tapahtunut "perustavanlaatuinen muutos". EPP on pohjimmiltaan "Euroopan perustajaisien" Konrad Adenauerin, Robert Schumanin ja Helmut Kohlin puolue, Weber totesi.

Politico-lehden mukaan CDU:n ja sen baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n puheenjohtajilta Annegret Kramp-Karrenbauerilta ja Markus Söderiltä on tullut viime päivinä hyvin samansuuntaisia arvioita.

Saksalaisten kanta voi ratkaista, koska monen pienemmän EPP-puolueen odotetaan seuraavan CDU:n linjoitusta.

Virallisesti Orbanin eroa vaativien 12 puolueen joukkoon kuuluu Suomen ja Ruotsin kokoomuspuolueiden ohella muun muassa kaksi belgialaispuoluetta (CD&V, cdH) ja Junckerin kotipuolue CSV eli Luxemburgin kristillissosiaalinen kansanpuolue.

Muut unkarilaisten lähtöä vaativat puolueet ovat Kreikasta, Liettuasta, Portugalista, Hollannista ja EU:n ulkopuolisesta Norjasta.

Jopa Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz on kritisoinut Orbanin julistekampanjaa, mutta ei ole vaatinut tämän EPP-eroa.

Orbanin erottamista vastustavia ääniä on kuulunut ainakin EPP:n italialaisista ja ranskalaisista sisarpuolueista. Vastustajien mielestä erottaminen vain kutistaisi EPP:n europarlamenttiryhmää äärioikeiston hyväksi – varsinkin jos Orbanin lähtö johtaisi ketjureaktioon muissa Itä-Euroopan EPP-vetoisissa maissa.