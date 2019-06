Japanin Osakassa tänään lauantaina päättynyt maailman rikkaimpien maiden G20-kokous lykkäsi kansainvälisen kaupan kriisejä eteenpäin. STT:n haastattelemien suomalaisasiantuntijoiden mielestä tärkein ja odotettu tulos on Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten jumiutuneiden kauppaneuvottelujen käynnistäminen uudelleen.

– Täydelliseltä katastrofilta vältyttiin, mutta ei tämä epävarmuutta maailmantaloudesta poista, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) kauppapolitiikan johtaja Petri Vuorio sanoo, että kauppasodan olisi voinut kärjistää etenkin Yhdysvaltojen kiinalaistuotteille kaavailemien lisätullien voimaantulo. Tariffeja 325 miljardin dollarin arvoiseen kiinalaistuontiin lykätään tulevaisuuteen. Nykyiset kauppasodan tariffit koskevat kiinalaistuotteita 250 miljardin dollarin arvosta.

Vuorion mukaan tiedotustilaisuuksista sai sen käsityksen, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping olivat käyneet jonkinlaista vaihtokauppaa.

– Trumpin mukaan Kiina on sitoutunut aloittamaan maataloustuotteiden ostot Yhdysvalloista. Toisaalta Yhdysvallat tulee sallimaan teknologiatoimitukset kiinalaiselle Huaweille , Vuorio toteaa.

Maailmankauppa elää epävarmuudessa

Maataloustuotteiden ostomääristä ei vielä ole tarkempaa tietoa. Nordean Koivu sanoo suhtautuvansa Trumpin tiedotustilaisuudessa kertomiin tietoihin "negatiivisemmin kuin uutistoimistot yleisesti". Koivu muistuttaa, että Trumpin kaudella kahdenväliset tapaamiset ovat yleensä olleet sävyltään positiivisia.

– Jos sen (positiivisen sävyn) putsaa, niin ei Trump antanut tippaakaan periksi Kiinalle. Hän toisti vanhat ongelmat, kuten maiden välisen kaupan epätasapainon, Koivu arvioi.

Vuorio pitää G20-kokouksen tuloksia varsin odotettuina. Yhdysvaltojen ja Kiinan välisissä kauppaneuvotteluissa on jäljellä vielä haastavia kysymyksiä, kuten Kiinan valtiontuet. Sopimuksen saavuttamiseen asti maailmankauppa elää epävarmuudessa, ja vaikutukset ulottuvat Suomeen saakka.

– Erityisesti se koskee suomalaista vientiä, joka keskittyy paljon investointitavaroihin, Koivu sanoo.

EU:n ja Etelä-Amerikan maiden kauppasopimus ei heti näy Suomessa

Euroopan unioni ja ryhmä Etelä-Amerikan maita pääsivät perjantaina sopuun vuosikymmeniä valmistellusta kauppasopimuksesta. Sopimusta kuvaillaan EU:n suurimmaksi kauppasopimukseksi. Sen avulla eurooppalaiset yritykset tulevat säästämään tariffimaksuissa neljä miljardia euroa vuodessa.

– Sopimus on hyvä ja konkreettinen, mutta maailmantaloutta se ei pelasta. Yhdysvallat ja Kiina ylittävät tämän painoarvoltaan, Koivu sanoo.

Vaikka EU on kauppasopimuksen osapuoli, sen vaikutukset eivät näy Suomessa nopeasti. Suomen kaupankäynti sopimusmaiden kanssa on toistaiseksi vähäistä.

– Viime vuoden tavaravientimme Brasiliaan, joka on merkittävin mukana olevista maista, oli noin puoli prosenttia kokonaisviennistä. Osittain tämä on tietysti johtunut siitä, että markkina on ollut erittäin suljettu, tullit ovat pahimmillaan olleet 30 prosenttia. Vientipotentiaalimme on huomattavasti nykytasoa suurempi, Vuorio sanoo.

Sopimuksen tavoitteena on lopulta poistaa valtaosa tullimaksuista.