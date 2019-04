Ovensuukyselyt lupaavat Israelissa tiukkaa kisaa Netanjahun ja Gantzin välillä

Israelissa ovensuukyselyjen mukaan pääministeri Benjamin Netanjahun Likud-puolueen ja Benny Gantzin Sininen ja valkoinen -vaaliliiton kannatus on likimain tasoissa parlamenttivaaleissa.

Kolme erillistä ovensuukyselyä lupaa Likudille 33–36 paikkaa ja Sininen ja valkoinen -vaaliliitolle joko 36 tai 37 paikkaa. Knessetissä on kaikkiaan 120 paikkaa.

Edellisissä vaaleissa ovensuukyselyt ovat kuitenkin osoittautuneet epäluotettaviksi.

Myös mielipidemittaukset ovat ennustaneet tiukkoja vaaleja sekä Netanjahun johtamalle oikeistoblokille ja keskustalaisen Gantzin perustamalle Hosen L'Yisrael -puolueelle suunnilleen saman verran paikkoja 120-paikkaiseen Knessetiin. Jos tämä toteutuu, edessä voivat olla kiihkeät neuvottelut koalitiohallituksesta.

Entinen Israelin armeijan esikuntapäällikkö Gantz, 59, on noussut Netanjahun vahvaksi haastajaksi. Hän on sanonut korjaavansa vahingot, jotka Netanjahu on saanut Israelissa aikaan ajamalla erimielisyyksiä lietsovaa politiikkaa. Gantz on vedonnut Netanjahun korruptiosyytteisiin ja todennut pitkäaikaisen pääministerin olevan aika luopua vallasta.

ia kritisoitiin kameroiden tuomisesta äänestyspaikoille

69-vuotias Netanjahu on rakentanut maineen Israelin turvallisuuden ja taloudellisen kasvun takaajana, mutta populismi ja korruptiosyytteet ovat saaneet monet israelilaiset toivomaan muutosta. Kriitikkojen mukaan Netanjahu on käyttänyt kampanjansa aikana populistista retoriikkaa, joka demonisoi muun muassa Israelin arabeja. Lisäksi pääministeriä syytetään muun muassa lahjusten vastaanottamisesta.

Muutama päivä ennen vaaleja Netanjahu kertoi liittävänsä Länsirannan juutalaissiirtokunnat tiukemmin Israeliin, jos hän voittaa parlamenttivaalit. Israel miehitti Länsirannan kuuden päivän sodassa vuonna 1967. Alueella asuu yli 2,5 miljoonaa palestiinalaista ja siirtokunnissa satojatuhansia juutalaisia.

Äänestyspäivänä kritisoitiin sitä, että eräät Netanjahun johtaman Likud-puolueen jäsenet olivat tuoneet pieniä kameroita äänestyspaikoille arabialueilla. Arabipoliitikkojen mielestä kyse oli pelotteluyrityksestä, kun taas Likudin virkailijat ja Netanjahu sanoivat kameroiden estävän vaalivilpin.