Ovensuukyselyt povaavat hiuksenhienoa voittoa vasemmistolaiselle ex-pääministerille Kroatian presidentinvaaleissa

Kroatiassa on tänään äänestetty presidentinvaaleissa. Sunnuntai-iltana ovensuukyselyissä johti vasemmistolainen entinen pääministeri Zoran Milanovic yli 29 prosentin kannatuksella.

Istuva presidentti, keskustaoikeistolainen Kolinda Grabar-Kitarovic oli kyselyissä täpärästi toisena noin 26 prosentin kannatusosuudella. Kisan kolmonen on kyselyiden perusteella oikeistolainen kansanmuusikko Miroslav Skoro. Hänenkin kannatuksensa kilpailee yhä kärkikaksikon kanssa noin 24 prosentin osuudella.

Vaalien odotetaan menevän toiselle kierrokselle, joka järjestetään tammikuussa.

Ex-pääministeri hyötyy muiden ehdokkaiden vastakkainasettelusta

Entinen pääministeri Milanovic on taas kampanjoinut lupaamalla tehdä Kroatiasta "normaalin" maan, jolla on itsenäinen oikeuslaitos ja joka kunnioittaa vähemmistöjä. Hän on hyötynyt Grabar-Kitarovicin ja Skoron välisestä vastakkainasettelusta.

Kansanmuusikosta poliitikoksi urasiirron tehnyt Skoro tavoittelee erityisesti oikean äärilaidan ääniä ja on uhannut kampanjansa aikana lähettää sotilaita Kroatian rajalle estääkseen siirtolaisten tulon.

Istuva presidentti Grabar-Kitarovic onkin joutunut myötäilemään vaaleissa niin puolueensa liberaalimpaa kuin oikeistolaisempaa siipeä varmistaakseen vaalivoiton Skorosta.

EU-puheenjohtajuuteen siirtyvän maan hallitus on kompuroinut yrityksissään hillitä valtaisaa maastamuuttoa. Monet kroatialaiset muuttavat muihin EU-maihin paremmat palkan ja työmahdollisuuksien perässä.

Useat lähtijät myös syyttävät kotimaataan nepotistisesta kulttuurista ja korruptiosta sekä huonoista julkisista palveluista.