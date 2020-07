Oxfordin yliopiston koronarokotteen testit vaikuttavat lupaavilta – USA:ssa tilastoitu yli 3,7 miljoonaa koronatartuntaa, Venäjällä pienin päivittäinen tartuntaluku sitten huhtikuun

Oxfordin yliopistossa kehitetty koronarokote vaikuttaa testien perusteella turvalliselta. Lisäksi rokote sai ihmisen kehon tuottamaan vasta-aineita sekä valkosoluja, jotka taistelevat koronavirusta vastaan.

Rokotekokeisiin osallistui yli tuhat ihmistä, ja laajat jatkotutkimukset ovat meneillään, kertoi BBC arvostettuun lääketieteen aikakauslehteen Lancetiin vedoten.

Lancetissa kerrottiin myös Kiinassa tehdystä koronarokotekokeesta, jossa koehenkilöille oli niin ikään muodostunut vasta-aineita. Kokeessa oli mukana yli 500 ihmistä.

Rokotetutkimusten asiantuntijoiden mukaan vielä tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta varsinkin vanhempien aikuisten parissa, joilla on muita suurempi riski kuolla covid-19:ään.

Floridassa kymmenien sairaaloiden teho-osastot ovat täpötäynnä

Yhdysvalloissa Floridan osavaltiossa kymmenien sairaaloiden teho-osastot ovat täynnä koronaviruksen jatkaessa leviämistään, kertoo uutiskanava CNN.

Miami Heraldin mukaan osavaltiossa raportoitiin sunnuntaina yli 12 000 uutta koronavirustartuntaa. Baltimorelaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan Floridassa on todettu yli 350 000 virustartuntaa.

Keväällä koronavirus levisi voimalla erityisesti New Yorkissa, jossa on maan osavaltioista määrällisesti yhä eniten todettuja koronavirustartuntoja koko kriisin ajalta. Nyt kuitenkin virus leviää erityisesti etelässä ja lännessä. New Yorkin jälkeen eniten tartuntoja on todettu Kaliforniassa ja Floridassa. Pelkästään näissä osavaltioissa on yksittäin todettu enemmän tartuntoja kuin esimerkiksi Etelä-Afrikassa, jossa sairastuneita on yli 360 000. Afrikan mantereelta Etelä-Afrikassa on vahvistettu eniten koronavirustartuntoja.

CNN kirjoittaa, että Kalifornian Los Angelesissa joutui sunnuntaina koronavirukseen liittyen ennätysmäärä ihmisiä sairaalahoitoon. Sairaaloihin kirjattiin yli 2 200 koronapotilasta. Osavaltiossa yli 380 000 ihmistä on sairastunut.

Trump: Kuolleisuus on meillä maailman alhaisimpia

Sunnuntaina yhdysvaltainen Fox News julkisti presidentti Donald Trumpin haastattelun, jossa tämä kertoi kantojaan niin koronaviruksesta kuin tulevista presidentinvaaleista, jotka on määrä järjestää marraskuussa.

– Mielestäni kuolleisuus on meillä maailman alhaisimpia, presidentti sanoi haastattelussa toimittaja Chris Wallacelle.

Wallace kuitenkin vetosi Johns Hopkinsin yliopiston tilastoihin, jotka eivät tukeneet Trumpin väitettä.

Yhdysvalloissa on maailmanlaajuisesti todettu määrällisesti eniten tartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia. Johns Hopkinsin seurannan mukaan Yhdysvalloissa virustartunnan on saanut yli 3,7 miljoonaa ihmistä. Virukseen liittyviä kuolemia on kirjattu yli 140 000.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden vahvistettu yli 430 virukseen liittyvää kuolemaa. Kaliforniassa vastaava luku on yli 190 ja Floridassa yli 230. New Yorkin osavaltiossa se on yli 1 670.

Suomessa vastaava luku on 59.

Worldometerin luvut poikkeavat jonkin verran Johns Hopkinsin seurannasta. Worldometerin tilastoinnissa on aika ajoin havaittu epäjohdonmukaisuuksia.

Testauskäytännöt ja pääsy virustesteihin myös vaihtelee.

Venäjällä alle 6 000 tartuntaa

Venäjällä on todettu viimeisen vuorokauden aikana reilut 5 900 uutta koronavirustartuntaa. Viimeksi päiväkohtainen tartuntaluku on ollut alle 6 000 huhtikuun lopussa.

Koronaan liittyviä kuolemia on vahvistettu vuorokauden ajalta 85. Viimeksi kuolonuhrien määrä on ollut tätä pienempi toukokuun alussa.

Venäjällä on todettu yli 777 000 tartuntaa, mikä on neljänneksi eniten koko maailmassa.

Verrattuna muihin suurien tartuntamäärien maihin Venäjällä on verrattain vähän koronaan liittyviä kuolemia. Maassa on vahvistettu reilut 12 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Kuolemantapausten vähäisyys on herättänyt epäilyjä siitä, että Venäjän hallinto ei raportoisi kaikkia kuolonuhreja.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Venäjällä on miljoonaa asukasta kohden vahvistettu 85 virukseen liittyvää kuolemaa. Suomessa vastaava luku on 59.

Worldometerin tilastoinnissa on aika ajoin havaittu epäjohdonmukaisuuksia.

Useat venäläiset tutkimuslaitokset kehittelevät parhaillaan koronavirusrokotetta.

Viime viikolla Venäjän puolustusministeriö kertoi, että se on kehitellyt turvallisen rokotteen koronavirusta vastaan. Rokotetta oli testattu ryhmällä vapaaehtoisia ihmisiä.

Rokotteen testaaminen jatkuu yhä, ja ministeriö odottaa testien tulevan päätökseen tulevien viikkojen aikana.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan samaa kokeellista rokotetta olisi annettu Venäjällä jo huhtikuusta lähtien politiikan ja liike-elämän korkean tason ihmisille. Joukossa on yritysjohtajia ja valtion virkamiehiä, joiden henkilöllisyyttä ei ole paljastettu.

Egyptin vankiloissa koronavirusepidemia

Ainakin 14 vankia on kuollut todennäköisiin koronavirukseen liittyviin komplikaatioihin egyptiläisissä vankiloissa, kertoo ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW).

Koronaan liittyvät kuolemantapaukset ovat tapahtuneet kymmenessä eri laitoksessa viime viikon keskiviikosta lähtien.

Järjestön mukaan useissa Egyptin vankiloissa ja poliisiasemilla on meneillään koronavirusepidemia. Vankien terveydenhuolto on riittämätöntä eikä koronatesteihin ole pääsyä, HWR kertoo.

Lisäksi oirehtivia vankeja ei eristetä muista eikä sairastuneiden kontakteja jäljitetä. Vangeille ei myöskään ole tarjolla suojavarusteita, HRW kertoo.

HRW on kerännyt tietonsa silminnäkijöiltä, vankiloista vuotaneista kirjeistä sekä paikallisilta ihmisoikeusjärjestöiltä. Viralliset tiedot Egyptin vankiloiden ja pidätyskeskusten koronavirustilanteesta ovat tiukasti viranomaisten käsissä.

Egypti on vapauttanut 13 000 vankia väljentääkseen täysiä laitoksia, mutta HRW:n mukaan vapautukset ovat riittämättömiä helpottamaan ruuhkaa.

Järjestö vaatii viranomaisia takaamaan riittävää terveydenhoitoa vangeille sekä nopeuttamaan vankien vapauttamista.

Lähteenä myös AFP.