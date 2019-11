Pääkonsuli: Kansalaisjärjestöt yrittävät käynnistää neuvotteluja Hongkongin rauhoittamiseksi, hallinto on käynyt keskusteluja suljettujen ovien takana – nopeita ratkaisuja ei silti näköpiirissä

Hongkongissa kansalaisjärjestöt yrittävät käynnistää vuoropuhelua hallinnon ja mielenosoittajien kanssa, jotta väkivaltaisiksi äityneet mielenosoitukset saataisiin rauhoitettua, kertoo Suomen Hongkongin-pääkonsuli Johanna Karanko STT:lle.

– Olemme kuulleet puheita siitä, että yritettäisiin saada aikaiseksi "rauhan charter" tai peruskirja. Monet kansalaisjärjestöt toimivat aktiivisesti tilanteen ratkaisemiseksi. Myös Hongkongin hallinto on aloittanut neuvotteluprosesseja, eli he ovat käyneet suljettuja keskusteluja eri tahojen kanssa, Karanko sanoo.

Demokratiamielenosoitukset ovat jatkuneet Hongkongissa jo kuukausia, ja viime päivinä jännitteet ovat kiristyneet entisestään.

Karanko ei usko, että tilannetta voi ratkaista nopeasti.

– Arvioisin, että tässä mennään vielä jonkin aikaa eteenpäin näin. Tässä on paljon vaatimuksia, ja niihin tarvitaan keskustelua ja dialogia. Tuskin tätä yhdessä yössä ratkaistaan.

Mielenosoitukset eivät ole osoittaneet laantumisen merkkejä. Karangon tietojen mukaan huomenna keskiviikkona mielenosoittajat aikovat aloittaa liikenteen häiritsemisen jo puoli viideltä alkaen.

– Yleensä nämä liikenteen häiritsemiset ovat alkaneet vähän myöhemmin, jolloin koululaiset ovat ehtineet päästä kouluihin. Nyt luulen, että aikaa aikaistamalla pyritään työmatkaliikenteen lisäksi häiritsemään kouluihin menoa, Karanko kertoo.

Yliopistokampus mielenosoitusten pyörteessä

Sunnuntaista lähtien Hongkongin poliisi on piirittänyt teknistä yliopistoa, johon linnoittautui ainakin useita satoja mielenosoittajia. Mielenosoittajia on paennut alueelta muun muassa köysitikkaiden ja moottoripyörien avulla, ja tiistaina heitä arvioitiin olevan yliopistolla enää satakunta. Pakoyrityksiä on tehty myös viemäreiden kautta.

Tilanne kampuksella on ollut räjähdysherkkä. Mielenosoittajat ovat aseistautuneet muun muassa polttopulloilla, jousilla ja nuolilla. Poliisi taas on varoittanut ampuvansa kovilla, jos heitä vastaan käytetään "tappavia aseita".

Hongkongin mielenosoitukset ovat jatkuneet jo lähes puoli vuotta. Ne alkoivat sen jälkeen, kun aluehallinto yritti ajaa läpi luovutuslain, joka olisi sallinut rikoksesta epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Laki on sittemmin peruttu, mutta muun muassa demokratiauudistuksia vaativat mielenosoitukset ovat jatkuneet.