Pääministeri Johnsonin kannatus upposi pohjamutiin koronakohun jälkeen

Britanniassa pääministeri Boris Johnsonin suosio on hautautunut pohjamutiin neuvonantaja Dominic Cummingsiin liittyvän koronakohun jälkeen.

The Timesissa julkaistun mielipidemittauksen mukaan konservatiivien johto työväenpuolueeseen nähden on kaventunut viikossa yhdeksän prosenttiyksikköä. Kyseessä on suurin pudotus vuosikymmeneen.

YouGovin tekemän kyselyn mukaan konservatiivien kannatus putosi neljä prosenttiyksikköä 44 prosenttiin samalla kun työväenpuolue kiri viisi prosenttiyksikköä 38 prosenttiin.

Daily Mailin kyselyssä Johnsonin oma henkilökohtainen kannatus on puolestaan pudonnut muutamassa päivässä olemattomiin.

Cummings kärähti aiemmin useista koronarajoitusten rikkomisista. Johnson on puolustanut kiisteltyä avustajaansa ja tämä itse on kieltäytynyt eroamasta, vaikka sitä ovat vaatineet myös kymmenet konservatiivipuolueen kansanedustajat.

Britannia on yksi koronapandemian pahimmin koettelemia maita Euroopassa. Koronavirukseen liitettyjä kuolemantapauksia on Britanniassa kirjattu tähän mennessä hallituksen omien laskelmienkin mukaan jo yli 37 000 kappaletta.