Pääministeri May: Minun brexit-sopimukseni tai EU-ero ilman sopimusta

Britannian parlamentin alahuone on aloittanut ensi tiistain äänestykseen saakka jatkuvan brexit-keskustelun. Pääministeri Theresa May toisti aluksi kantansa, jonka mukaan hallituksen esittämän brexit-erosopimuksen hyväksyminen on ainoa vaihtoehto ilman sopimusta toteutuvalle EU-erolle.

May myös lupasi, että parlamentti pääsee äänestämään siirtymäajan jatkamisesta, jos vuoden 2020 loppuun mennessä ei ole saatu neuvottelutulosta Britannian ja EU:n uudesta kauppasuhteesta.