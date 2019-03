Pääministeri May lupaa erota, jos brexit-sopimus hyväksytään

Britannian pääministeri Theresa May on luvannut erota, jos hänen neuvottelemansa brexit-erosopimus hyväksytään parlamentissa. Pääministerin kanslian julkistamien otteiden mukaan May sanoi konservatiivipuolueensa kansanedustajille, ettei hän aio olla mukana brexitin "toisessa vaiheessa". Käytännössä tämä tarkoittaa neuvotteluja Britannian tulevasta suhteesta EU:hun erosopimuksen hyväksymisen jälkeen.

– Olen valmis jättämään tämän tehtävän aiemmin kun aioin, jotta tekisin oikein maatamme ja puoluettamme kohtaan, Mayn kerrottiin sanoneen.

Hän ei kuitenkaan maininnut tarkkaa ajankohtaa aikomalleen erolle.

– Mutta meidän täytyy saada (ero)sopimus läpi ja toteuttaa brexit, May oli sanonut.

May lupausta erosta on pidetty tärkeänä, muttei ehkä riittävänä edellytyksenä sille, että erosopimuksella olisi läpimenon mahdollisuuksia. Se voi saada kovan linjan konservatiiveja äänestämään sopimuksen puolesta, mutta hallitusta tukeva pohjoisirlantilainen DUP vastustaa yhä erosopimusta.

Tämän lisäksi on epävarmaa, salliiko alahuoneen puhemies John Bercow uutta äänestystä erosopimuksesta, jos sen sisältö ei ole olennaisesti muuttunut.

Alahuone äänestää illalla kahdeksasta brexit-vaihtoehdosta

Puhemies Bercow on valinnut kahdeksan ehdotusta tämän illan brexit-äänestyksiin. Tarjolla ovat muun muassa EU-ero ilman sopimusta, jääminen joko sisämarkkinoille tai tulliunioniin brexitin jälkeen tai uusi kansanäänestys mistä tahansa erosopimuksesta.

Yhden ehdotuksen mukaan koko EU-ero pitää perua, jos vaihtoehdoksi jää vain ero ilman sopimusta eli kova brexit.

Etukäteen oli epävarmaa, saako yksikään ehdotuksista kansanedustajien enemmistön tukea. Alahuoneen äänestykset eivät sido pääministeri Theresa Mayn hallitusta.

Aiemmin päivällä parlamentissa puhunut May piti tiukasti kiinni tavoitteestaan saada jo kahdesti hylätty erosopimus hyväksyttyä parlamentissa kolmannella kerralla. Puhemies Bercow kuitenkin muistutti hallitusta, ettei hän aio edelleenkään sallia täysin samansisältöisen sopimuksen tuomista uudestaan alahuoneen äänestettäväksi.

May on yrittänyt toistaiseksi tuloksetta saada sopimuksensa taakse tarpeeksi tukijoita. Vaikein este on ollut hallitusta tukeva pohjoisirlantilainen pienpuolue DUP, joka ei ole toistaiseksi suostunut muuttamaan kantaansa.

EU:n huippukokouksen linjauksen mukaan unioni on valmis myöntämään Britannian EU-eroon lykkäystä 22. toukokuuta saakka, jos alahuone hyväksyy erosopimuksen tällä viikolla. Muussa tapauksessa brexitiä lykätään vain 12. huhtikuuta saakka.