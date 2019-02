Pääministeri May selittää brexitiä parhain päin Pohjois-Irlannissa –matkustaa torstaina Brysseliin

Britannian pääministeri Theresa May matkustaa torstaina Brysseliin ja tapaa komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin, kerrotaan EU-komissiosta.

May yrittää hakea ratkaisua, jolla Britannian parlamentti voisi hyväksyä EU-erosopimuksen myöhemmin tässä kuussa.

Huomenna keskiviikkona Irlannin pääministeri Leo Varadkar vierailee komissiossa.

Liikkumavara Irlannin rajan hätäratkaisussa on brexitin tiukin kysymys. Irlanti on vastustanut ajatusta, että hätäratkaisu olisi määräaikainen. EU:ssa on suhtauduttu muutenkin kielteisesti erosopimuksen avaamiseen.

May tarvitsee kuitenkin laillisesti pitäviä vakuutuksia siitä, että hätäratkaisu ei tule voimaan. Tämä oli brittiparlamentin enemmistön kanta, kun se äänesti etenemisreiteistä viime viikolla.

Britannian parlamentin vahva enemmistö torjui valmiin erosopimuksen kolme viikkoa sitten. Kovinta kritiikkiä sai sopimukseen kirjattu hätälauseke, joka pitäisi Britannian tulliliitossa EU:n kanssa, jos muusta ei onnistuta sopimaan ennen siirtymäajan päättymistä. Pohjois-Irlannissa myös noudatettaisiin tiettyjä sisämarkkinoiden sääntöjä, jotta EU:hun ei virtaa unionin säädösten vastaisia tuotteita.

May tänään Pohjois-Irlannissa

May käy tänään Pohjois-Irlannissa, jossa hän selvittää brexit-tilannetta alueen asukkaille. Mayn odotetaan vakuuttavan talouselämän edustajille, että EU-erosta on mahdollista saada aikaan brittiparlamentin tukema sopimus, jolla vältetään kovan rajan muodostuminen Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille.

Mayn pohjoisirlantilaiset hallituskumppanit vastustavat erosopimukseen kirjattua hätäjärjestelyä, joka pitäisi alueen muuta Britanniaa läheisemmässä suhteessa EU:hun neuvotteluratkaisua odotettaessa.

May on luvannut korvata järjestelyn jollain muulla ratkaisulla. EU on kuitenkin torjunut neuvottelut erosopimukseen sisältyvän backstopin poistamisesta.

Pohjois-Irlannin entinen pääministeri ja rauhannobelisti David Trimble on puolestaan kertonut harkitsevansa Britannian hallituksen haastamista oikeuteen brexitin vuoksi. Trimblen mukaan Britannia on rikkonut sitoumuksensa, jotka se antoi niin kutsutun pitkänperjantain rauhansopimuksen yhteydessä vuonna 1998.

Rauhansopimus päätti Pohjois-Irlannin pitkään jatkuneet väkivaltaisuudet tasavaltalaisten (katolilaisten) ja unionistien (protestanttien) välillä. Näkyvän rajan poistumista Irlannin ja Pohjois-Irlannin väliltä on pidetty tärkeänä takeena rauhan säilymiselle.

Britannian on määrä erota EU:sta 29. maaliskuuta

.