Pääministeri May selittää brexitiä parhain päin Pohjois-Irlannissa

Britannian pääministeri Theresa May matkustaa tänään Pohjois-Irlantiin selvittämään brexit-tilannetta alueen asukkaille. May odotetaan vakuuttavan talouselämän edustajille, että EU-erosta on mahdollista saada aikaan parlamentin tukema sopimus, jolla vältetään kovan rajan muodostuminen Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille.

Mayn pohjoisirlantilaiset liittolaiset vastustavat erosopimukseen kirjattua hätäjärjestelyä, joka pitäisi alueen muuta Britanniaa läheisemmässä suhteessa EU:hun neuvotteluratkaisua odotettaessa. May on luvannut korvata niin kutsutun backstop-hätäjärjestelyn jollain muulla ratkaisulla. EU on torjunut neuvottelut backstopin poistamisesta.