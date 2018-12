Britannian pääministeri Theresa May puhuu Britannian EU-erosta kansanedustajille kello 17.30 Suomen aikaa. Useat brittimediat kertovat hallituslähteisiin viitaten, että May on päättänyt lykätä huomiseksi suunniteltua parlamentin äänestystä brexitistä.

Etukäteisarvioissa Mayn hallituksen uskottiin häviävän äänestyksen, mikä olisi voinut johtaa pääministerin eroon ja jopa uusiin vaaleihin – tai EU-eroon ilman minkäänlaista sopimusta.

Brexitiä vastustava Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon kuvaili lykkäyshuhuja "säälittäväksi pelkuruudeksi" hallitukselta. Opposition työväenpuolueen johtajan Jeremy Corbynin mukaan äänestyksen lykkääminen osoittaa, ettei Britannialla ole enää toimivaa hallitusta.

Guardian-lehden mukaan May oli keskustellut viikonvaihteessa useiden EU:n johtajien kanssa tilanteesta. EU-komission edustaja toisti viimeksi tänään, ettei erosopimuksesta olla valmiita neuvottelemaan uudelleen.

Guardianin mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että EU:n ja Britannian eron jälkeistä aikaa koskevaan poliittiseen julistukseen olisi ehkä mahdollista tehdä jotain muutoksia. Toistaiseksi ei ole selvää, neuvotellaanko muutoksista esimerkiksi EU:n huippukokouksessa loppuviikosta.

Britannian EU-eron on määrä astua voimaan 29. maaliskuuta.

Erosopimusta ovat vastustaneet sekä ne, joiden mielestä koko brexit pitäisi perua, että myös ne, joiden mukaan sovitun kaltainen ero ei irrota Britanniaa tarpeeksi selvästi kytköksistä Euroopan unioniin.