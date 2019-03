Pääministeri Mayn edustaja lupaa parlamentin äänestävän brexitistä huomenna – neuvottelut junnaavat

Britanniassa pääministeri Theresa Mayn tiedottaja vakuuttaa parlamentin alahuoneen äänestävän suunnitellusti brexitistä huomenna, kertoo muun muassa Guardian-lehti. Hän ei kuitenkaan suostunut paljastamaan äänestykseen tulevan ehdotuksen tarkkaa sisältöä. Hallituksen odotetaan julkistavan sen myöhemmin tänään.

Britannian ja EU:n neuvotteluissa ei ole ilmeisesti kyetty sopimaan muutoksista brexit-sopimukseen, jonka parlamentti on jo kertaalleen hylännyt. Samoin odotetaan tapahtuvan myös huomenna.

Britannian ja EU:n edustajat jatkoivat neuvotteluja viikonvaihteessa, mutta BBC:n mukaan neuvottelut ovat jumissa. Neuvotteluja on ollut määrä jatkaa tänään.

Guardianin mukaan useat konservatiivipuolueen kansanedustajat ovat painostaneet pääministeriä luopumaan huomisesta äänestyssuunnitelmasta, koska edessä on todennäköisesti samanlainen rökäletappio kuin tammikuussa. He ovat kehottaneet tuomaan nykyisen erosopimuksen sijaan äänestykseen konservatiiveille kelpaavan version sopimuksesta siinä toivossa, että se lisäisi EU:n paineita myönnytysten tekemiseen.

EU:n Barnier: Brexit-neuvottelut nyt Britannian sisäinen asia

Britannia on vaatinut sopimukseen muutoksia Pohjois-Irlannin rajan hätäjärjestelyn suhteen. EU on torjunut sopimuksen avaamisen uudelleen.

May on sanonut, että jos parlamentti ei hyväksy erosopimusta, seuraavaksi äänestetään siitä, lähteekö Britannia EU:sta ilman sopimusta. Yksi vaihtoehto on hakea lykkäystä EU-eroon.

Britannian on tarkoitus erota Euroopan unionista 29. maaliskuuta.

EU:n brexit-pääneuvottelijan Michel Barnierin mukaan brexit-neuvottelut ovat tällä hetkellä Britannian hallituksen ja parlamentin välinen asia.

Barnierin tiedottaja Daniel Ferrie vahvisti Twitterissä, että May ja EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker olivat puhuneet tilanteesta puhelimessa eilen illalla. Ferrien mukaan komissio on valmis tapaamaan brittineuvottelijat, mutta nyt on Britannian parlamentin alahuoneen aika tehdä tärkeitä päätöksiä.

Sopimus pitäisi suhteet ennallaan lähivuodet

Sopimus brexitistä saatiin valmiiksi yli vuoden kestäneiden vaikeiden neuvottelujen jälkeen. Sen mukaan lähes kaikki säilyisi ennallaan Britannian ja EU:n suhteissa vuoden 2020 loppuun. Ainoa ero olisi, ettei Britannia enää osallistuisi EU:n toimielimien työhön.

Siirtymäajan kuluessa olisi määrä neuvotella valmiiksi sopimus osapuolten tulevasta pysyvästä suhteesta. Jos aika ei riitä, siirtymäaikaa voitaisiin jatkaa kerran, enintään vuoden 2022 loppuun saakka.

Vaikein kohta briteille on järjestely, jolla halutaan turvata Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajan pysyminen avoimena. Nykyisen sopimuksen mukaan asiasta neuvotellaan, mutta jos ratkaisua ei synny, koko Britannia jää EU:n tulliliiton osaksi niin pitkäksi aikaa, kunnes neuvottelut tuottavat tulosta.

Brexitin kiihkeimmät kannattajat pelkäävät tämän olevan ansa, jonka myötä Britannian EU-ero jää käytännössä toteutumatta.

Hätäjärjestelyyn on myös kirjattu, että Pohjois-Irlannissa noudatettaisiin EU-sisämarkkinoiden sääntöjä tavaroiden liikkumisen suhteen. Tämä takaisi yrityksille nykyisen kaltaisen vapaan kaupankäynnin jatkumisen Irlannin saarella. Brittejä ajatus ei miellytä, koska se merkitsee, että maan eri osissa pätevät erilaiset säännöt.

EU:n brexit-pääneuvottelija Michel Barnier on luvannut unionin voivan antaa laillisesti sitovan lausuman, jonka mukaan backstop-järjestely on tarkoitettu vain tilapäiseksi. EU ei ole kuitenkaan ollut valmis sitoutumaan tiettyyn päivämäärään, jolloin hätäjärjestely viimeistään purettaisiin.