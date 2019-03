Pääministeri Sipilä: Suomi voisi pidentää brexitin määräaikaa sopimuksettoman eron välttämiseksi

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo STT:lle, että Suomi on valmis pidentämään brexit-määräaikaa sopimuksettoman eron välttämiseksi.

– Suomella on ollut eroprosessin alusta lähtien tavoitteena Britannian hallitun eron varmistaminen, hän sanoo.

Sipilä painottaa, ettei erosopimusta enää lähdetä muuttamaan.

– Pidennyspyyntöä arvioitaessa otamme vielä Eurooppa-neuvostossa huomioon Britannian suunnitelman siitä, mihin tarkoitukseen se määräajan käyttää. Erosopimusta ei avata, joten siitä neuvotteluun lisäaikaa ei voi käyttää.

Britannian pääministeri Theresa May ilmoitti aiemmin tänään, että hän esittää maan EU-eron lykkäystä kesäkuun loppuun. May kertoi parlamentin alahuoneessa, että on kirjoittanut asiasta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille.

Mayn aikomuksena on tuoda erosopimus vielä uudelleen parlamentin käsittelyyn ensi viikolla. Parlamentti on jo hylännyt sopimuksen kahdesti, ja sen puhemies sanoi, että identtisestä sopimuksesta ei enää äänestetä.

Britannian on ollut määrä erota EU:sta 29. maaliskuuta.