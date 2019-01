Pääministeri Sipilä kehottaa Suomessa asuvia brittejä rekisteröitymään mahdollisimman pian – "helpottaa jatko-oleskeluoikeutta"

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kehottaa Suomessa asuvia brittejä rekisteröitymään mahdollisimman pian maahanmuuttovirastoon, jos eivät ole sitä jo tehneet. Pääministerin mukaan se helpottaa jatko-oleskeluoikeuden saamista, jos Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta.

Sipilän mukaan Suomen lähtökohta on, että kaikki noin 5 000 Suomessa asuvaa brittiä pystyvät jatkamaan oleskeluaan täällä myös sopimuksettoman eron tilanteessa. Hän arvioi STT:lle, että sopimukseton ero on vahvistunut vaihtoehtona brittiparlamentin eilisen äänestyksen seurauksena.

– Onneksi jo kesällä pyysin kaikkia ministeriöitä valmistautumaan tällaiseen tilanteeseen. Meillä on hyvä valmius ja olemme tästä myös eduskunnalle raportoineet, Sipilä sanoo.

Hän uskoo, että suurin hämminki tilanteesta on tällä hetkellä Suomessa asuvilla briteillä.

Mayn varasuunnitelma saattaa tulla jo ennen maanantaita

Sipilä kuvailee Britannian pääministerin Theresa Mayn tilannetta astetta mahdottomammaksi, koska äänestys oli niin murskaava. Jos tappio olisi ollut niukempi, May olisi ehkä pystynyt taivuttelemaan sopimukselle lisää tukea, pääministeri uskoo.

– Mayn iso ongelma on se, että millekään vaihtoehdolle ei ole brittiparlamentissa enemmistöä. Ei uudelle kansanäänestykselle, ei kovalle brexitille, ei tälle sopimukselle. Hän on hyvin hankalassa tilanteessa. Tämän seurauksena sekä EU:ssa että kotimaassa on vahvistunut se vaihtoehto, että sopimukseton ero on mahdollinen.

Sipilä sanoo kuulleensa hallituslähteistä, että May esittelee varasuunnitelmansa jo ennen ensi maanantaita.

– He ovat miettineet sitä jo ennen äänestystä. Luulen kuitenkin, että myös Maylle äänestystuloksen selvyys oli pettymys, joten suunnitelma B menee ehkä vähän uusiksi. Todennäköisesti Euroopan komission puheenjohtaja Donald Tusk ja May keskustelevat ja sen jälkeen May kertoo, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Kesäkuun loppu maksimi

Sipilän mukaan Britanniassa on kuitenkin edelleen kova paine saada sopimus aikaiseksi. Britanniasta siirtyy toimialoja koko ajan ulkomaille sekä finanssisektorilla, autoteollisuudessa että muussakin teollisuudessa.

– Ne haluavat varmistaa sen, että ovat ilman katkosta sisämarkkinoilla. Taloudellisesti tämä iskee enemmän Britanniaan kuin muuhun Eurooppaan, mutta kaikki siinä ovat häviäjiä, jos sopimukseton erotilanne syntyy.

Britannian EU-eron deadline on ollut 29. maaliskuuta. Sipilän mukaan sitä voidaan EU-maiden puolesta jatkaa, jos on syy, minkä takia lisäaikaa tarvitaan. Perusteltuja syitä ovat esimerkiksi uudet vaalit, uusi kansanäänestys tai se, jos sopimukselle haetaan hyväksyntää uudelta pohjalta.

– Käytännössä kesäkuun loppu on ihan maksimi, mihin sitä pystyy siirtämään. Heinäkuun alusta alkaa hyvin erikoinen tilanne, jos eroa ei ole syntynyt ja heillä ei ole EU-parlamentaarikkoja ollenkaan.

Sipilä tyrmää mahdottomana populistien Britanniassa viljelemän uumoilun siitä, että äänestystulos antaisi Britannialle mahdollisuuden neuvotella EU:n kanssa paremman sopimuksen.

– Irlannin ja Pohjois-Irlannin raja on kysymys, joka siinä eniten hiertää. Vuosi eroneuvotteluprosessissa on pyörinyt sen ympärillä. On epätodennäköistä, että siinä yllättäen löytyisi joku uusi, kumpaakin osapuolta tyydyttävä ratkaisu.