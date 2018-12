Pääministeripuolue saamassa murskavoiton Armenian vaaleissa

Armeniassa eronneen pääministeri Nikol Pashinianin puolue on alustavien tulosten mukaan ottamassa tukevan vaalivoiton. Vaalikomission mukaan Pashinianin puolue on saamassa yli 70 prosenttia äänistä, kun vaalipiireistä on käyty läpi noin 40 prosenttia.

Pashinian erosi pääministerin tehtävistään lokakuussa, jotta maahan saataisi ennenaikaiset vaalit puolueen kannatuksen ollessa huippulukemissa. Eronsa jälkeen Pashinian on jatkanut virkaa tekevänä pääministerinä. Vaaleja onkin pidetty poliittisena peliliikkeenä, jolla Pashinian pyrkii saamaan puolueelleen lisää valtaa parlamentissa.

Pashinian nousi pääministeriksi mittavien mielenosoitusten päätteeksi viime keväänä.