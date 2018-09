Paavi Franciscus sai suomalaisteologit matkaamaan Tallinnaan

Helsinkiläiset Elsi Kiviniemi ja Petra Kuivala jonottivat Tallinnassa Vapaudenaukiolle jo pari tuntia ennen paavin messun alkamista. Teologeilla on Franciscuksen vierailua kohtaan niin opillista kuin henkilökohtaistakin mielenkiintoa.

– Voisi sanoa, että minä ihan fanitankin tätä paavia, Kiviniemi sanoo.

– Hänen persoonansa kiehtoo. Hän on tuonut paljon uutta ajatusta vanhoilliseen katoliseen kirkkoon, joten on kiinnostavaa seurata hänen lausuntojaan ja uudistuspyrkimyksiään.

Katolista kirkkoa työkseen yliopistolla tutkivaa Kuivalaa kiinnostaa se, millaista uutta argentiinalaissyntyinen paavi on tuonut ja tuo kirkkoon Latinalaisesta Amerikasta.

– Hän on selvästi latinalaisamerikkalaisen teologian kasvatti, Kuivala sanoo.

Hänen mukaansa vierailu pieneen ja maallistuneeseen Viroon, jossa katolisia on hyvin vähän, sopii Franciscuksen korostamaan linjaan maantieteellisesti ja hengellisesti syrjäisten alueiden merkityksestä.

– Hänen mukaansa kirkon pitää mennä periferioihin. Nämä matkat ovat niitä, joissa hän itse näyttää, että niihin mennään, Kuivala sanoo.

Katolista kirkkoa ravistelevan seksuaalisen hyväksikäytön osalta paavi Franciscus ei ole suomalaisten mielestä vielä vakuuttanut, että hän kykenee käsittelemään asian kunnialla ja kunnolla. Ratkaisun hetket alkavat kuitenkin olla käsillä, sillä paine on niin suuri.

– Tähän mennessä näyttää siltä, että hän ei ole ihan tajunnut, mistä mittakaavasta puhutaan eikä ole ryhtynyt konkreettisiin toimenpiteisiin, Kuivala sanoo.

Paavi muistutti Virossa hyvän elämän sisällöstä

Tallinnassa vierailevan paa vi Franciscuksen mukaan pieni Viro on edistynyt valtavin askelin saatuaan itselleen takaisin paikkansa kansakuntien joukossa. Viron presidentti Kersti Kaljulaidin aamupäivällä tavannut paavi kuitenkin muistutti, että edistyneissä korkean teknologian yhteiskunnissa on vaarana merkityksen ja ilon katoaminen elämästä.

– Voimme vain ylistää askeleita, joita on otettu ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että hyvä elämä ja hyvin eletty elämä eivät ole sama asia, Franciscus sanoi.

Paavin mukaan nykyaikaisissa yhteiskunnissa pitää rakentaa yhteenkuuluvuuden siteitä niin kansalaisten, sukupolvien kuin eri kulttuurien välille.

Tallinnan lentokentälle aamulla laskeutuneen Franciscuksen viimeinen Baltian vierailukohde Viro on maailman maallistuneimpia valtioita. Yli puolet kansalaisista ei tunnusta mitään uskontoa, ja kristityistäkin enemmistö on luterilaisia ja ortodokseja. Viron katolinen yhteisö on hyvin pieni.

Tallinnan erittäin tuulisessa tiistain katukuvassa paavin historiallinen vierailu näkyy silmiinpistävän vähän. Päivän huipentumaan, ulkoilmamessuun Vapaudenaukiolla, on ilmoittautunut noin 10 000 ihmistä. Aiemmissa kohteissa Liettuassa ja Latviassa ihmisiä oli liikkeellä huomattavasti runsaslukuisemmin.

Iltapäivällä paavin ohjelmassa Tallinnassa oli muun muassa ekumeeninen nuorten tapaaminen luterilaisessa Kaarlenkirkossa.

Franciscus vierailee Liettuassa, Latviassa ja Virossa maiden viettäessä satavuotisjuhliaan.

Edellisen kerran paavi vieraili Baltiassa vuonna 1993. Tuolloin maailman katolilaisten johdossa oli puolalaissyntyinen Johannes Paavali II.