Paavi päätti vierailunsa Marokossa varoittamalla käännyttämisestä muslimimaassa

Paavi Franciscus päätti vierailunsa muslimivaltio Marokossa sunnuntaina messulla, johon osallistui kymmenentuhatta maan kristityn vähemmistön edustajaa pääkaupunki Rabatissa.

Messun edellä paavi järjesti pienimuotoisemman tilaisuuden Rabatin katedraalissa, jossa hän varoitti kristittyjä käännyttämästä muita uskoonsa. Paavin mukaan käännytystyö johtaa aina umpikujaan.

– Pyydän teiltä, ei käännytystyötä! paavi vetosi kuulijoihinsa.

Tilaisuuden jälkeen pidetyssä varsinaisessa messussa paavi puhui rauhan ja suvaitsevaisuuden puolesta.

– Kokemus on opettanut meille, että viha ja kostonhimo surmaavat sielumme ja myrkyttävät lastemme toivon, tuhoten tieltään kaiken meille rakkaan, katolisen kirkon johtaja messusi.

Monet messun osallistujista olivat Saharan eteläpuolisesta Afrikasta Marokkoon saapuneita maahanmuuttajia, jotka muodostavat enemmistön Marokon noin 30 000 ihmisen suuruisesta katolilaisvähemmistöstä.

Marokon väestöstä 99 prosenttia on muslimeja, ja islam on valtionuskonto, mutta viranomaisten mukaan juutalaisten ja ulkomailta tulleiden kristittyjen uskonnonvapaus on maassa turvattu.

– Suojelen marokkolaisia juutalaisia ja muista maista tulleita kristittyjä, jotka elävät Marokossa, kommentoi Marokon kuningas Mohammed VI lauantaina paavin vierailun alkaessa.

Marokkolaiset lasketaan syntyessään automaattisesti muslimeiksi, elleivät he synny maan juutalaisyhteisöihin. Uskonnosta luopumista tai toiseen uskontoon kääntymistä karsastetaan, ja käännytystyö on laitonta.