Paavilta toivotaan Marokossa selkeää kannanottoa uskonnollisen sorron lopettamiseksi

Paavi Franciscuksen ensi viikonloppuna toteutuvaa Marokon matkaa odotetaan jännityksellä.

Paavin ja sikäläisten muslimijohtajien ystävällismielisiä ekumeenisia kohtaamisia varjostavat väitteet Marokon harjoittamasta käännynnäiskristittyjen sortamisesta.

Marokossa on periaatteessa uskonnonvapaus, mutta se toteutuu vain maassa asuvien ulkomaalaisten kohdalla, väittävät paaville matkan alla kirjelmöineet marokkolaisaktivistit.

Kristinuskoon kääntyneet paikalliset ihmiset voivat harjoittaa uskontoaan vain salaa, omissa kotioloissaan, koska islamista kristinuskoon kääntyminen on Marokossa edelleenkin laitonta. Käännyttämisestä voidaan tuomita jopa usean vuoden vankeusrangaistukseen.

Paaville kirjelmöineen uskonnonvapausjärjestön puheenjohtajan Jawad El Hamidyn mukaan paavin vierailusta aiotaan ottaa kaikki irti. Marokon pääkaupungin Rabatin pääkirkon edustalla järjestetään mielenilmaus päivä ennen paavin saapumista.

– Haluamme lait, jotka suojelevat maan uskonnollisia vähemmistöjä tasapuolisesti, El Hamidy totesi uutistoimisto Reutersille.

Perustuslaissa mainitaan tällä hetkellä valtion hyväksyminä uskontoina ainoastaan islam ja juutalaisuus. Lakeja paljon isompi asia on kuitenkin ihmisten arkikokemus. Esimerkiksi kirkossa kävijöitä on tultu varoittamaan, että heidän toimintansa on laitonta, kertoi Emmanueliksi itseään kutsunut 40-vuotias marokkolaismies Reutersille.

Vatikaanista ei ole toistaiseksi kuulunut mitään vastausta marokkolaisaktivistien kirjeeseen. Matkan aikana paavi kuitenkin joutunee asiaa kommentoimaan, koska se on saanut jo niin paljon julkisuutta.

Marokon roomalaiskatolisen kirkon ykkösmies, Rabatin arkkipiispa Cristobal Lopez Romero pitää käännynnäisten sortamista todellisena ongelmana.

– Me katolisina kristittyinä arvostamme nauttimaamme täyttä uskonnonvapautta, mutta olisimme vielä iloisempia, jos myös marokkolaiset voisivat nauttia tästä... Ja itsestäni olisi myös mahtavaa, jos voisin muuttua marokkolaiseksi, ilman että tarvitsisi muuttaa uskontoa.

Marokon katoliset ovat pääasiassa eurooppalaistaustaisia. Marokkolaiskäännynnäiset taas ovat pääosin protestantteja. Kristittyjä on maassa kaikkiaan vain 40 000–50 000.

Paavi Franciscus on vieraillut aiemminkin muslimimaissa, kuten esimerkiksi Arabiemiirikuntien liitossa, Egyptissä ja Bangladeshissa.

Marokkoon hän saapuu ensi lauantaina kuningas Mohammed VI:n kutsumana. Paavi tapaa kuninkaan ja paikallisten kristittyjen ohella myös Saharan takaa tulleita siirtolaisia, jotka ovat ottaneet Marokon uudeksi sillanpääasemakseen matkalla Eurooppaan.

Uutistoimisto AP kertoi maaliskuun alussa, että vierailu keskittyisi nimenomaan siirtolaisten ahdinkoon. Marokon katolinen kirkko on tulijoiden keskeinen avustaja, mutta kirkko tarvitsisi työhönsä lisää varoja, korosti tuolloin Tangerin arkkipiispa Santiago Agrelo Martinez.

Viime päivien mediajulkisuus on kuitenkin pyörinyt täysin uskonnonvapausteeman ympärillä. Paavin matkaohjelma on pistämässä "erityisen painon kulttuurisesta moninaisuudesta ja uskonnollisesta suvaitsevaisuudesta riemuitsemiselle", vahvisti uutistoimisto AFP lauantaina.