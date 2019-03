Paine Mayn syrjäyttämiseen kasvaa kaoottisen brexit-prosessin keskellä – Sunday Times: 11 ministeriä haluaa pääministerin eroavan

Britanniassa paine pääministeri Theresa Mayn syrjäyttämiseen kasvaa kaoottisen EU-eroprosessin keskellä. Sunday Timesin mukaan maan hallituksen 11 ministeriä yrittää saada Mayn eroamaan.

Pääministerin virka-asunnon lähteet vahvistavat lehdelle, että keskustelut Mayn eron aikataulusta ovat meneillään. Yhden lähteen mukaan jopa Mayn lähimmät avustajat uskovat, että pääministerin ero on välttämätön.

– Loppu on lähellä. Hän on mennyttä 10 päivän sisällä, sanoi yksi nimettömänä puhunut hallituksen ministeri toimittaja Tim Shipmanin mukaan.

Varapääministerinä käytännössä toiminut David Lidington on yksi vaihtoehto Mayn väliaikaiseksi seuraajaksi. Myös ympäristöministeri Michael Gove ja ulkoministeri Jeremy Hunt ovat seuraajaspekulaatioissa mukana.

Britannialla on sotkuisessa EU-eroprosessissa ratkaisun hetket käsillä. Eron oli määrä astua voimaan ensi viikolla, mutta EU-johtajat myönsivät aiemmin tällä viikolla lykkäystä eropäivään. Jos Britannian parlamentti hyväksyy Mayn neuvotteleman erosopimuksen ensi viikolla, lisäaikaa myönnetään 22. toukokuuta asti. Parlamentti on jo kahdesti tyrmännyt sopimuksen. Ellei hyväksyntää edelleen tule, Britannia voi saada lisäaikaa 12. huhtikuuta asti.

Mayn ero sekottaisi prosessia entisestään. May on itse vakuuttanut toistuvasti, että hän on sitoutunut viemään EU-eron maaliin.

Turhautuminen Maytä kohtaan on kuitenkin kasvanut myös hallituksen sisällä sitä mukaa kun eroneuvottelut ovat takellelleet eteenpäin ilman ratkaisua.