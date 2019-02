Pakistan ampui alas kaksi Intian ilmavoimien konetta – "Emme halua sotaa Intian kanssa"

Pakistanin mukaan se ei halua ajautua avoimeen sotaan Intian kanssa. Pakistan kertoi aiemmin tänään ampuneensa alas kaksi sen ilmatilaa loukannutta Intian ilmavoimien konetta kiistellyllä Kashmirin alueella.

– Me emme halua eskalaatiota, emme halua ryhtyä sotaan, kenraalimajuri Asif Ghafoor kertoi tiedotustilaisuudessa Rawalpindissa.

Gharoofin mukaan intialaiskoneet oli ammuttu alas Pakistanin puolella Kashmiria halkovaa tulitaukolinjaa, joka on käytännössä vakiintunut maiden rajaksi. Toisen koneen lentäjää on pidätetty, toinen on sairaalahoidossa, pakistanilaiskenraali kertoi.

Hänen mukaansa Pakistanin ilmavoimien pudottamien koneiden hylyistä toinen putosi Intian ja toinen Pakistanin puolelle.

Intia ei ole vahvistanut menettäneensä koneita, mutta kertoi pakistanilaisten hävittäjien loukanneen sen ilmatilaa.

Pakistanin siviili-ilmailuviranomaiset ilmoittivat sulkeneensa toistaiseksi maan ilmatilan yhteenottojen takia.

Itsemurhaisku kiristi välejä

Pakistanin ja Intian välit ovat olleet kireät pitkään. Ne kiristyivät entisestään aiemmin tässä kuussa, kun kymmeniä Intian sotilaita kuoli Kashmirissa tehdyssä itsemurhaiskussa.

Iskun tekijäksi ilmoittautui Pakistanista toimiva terroristiryhmä. Intia on toistuvasti syyttänyt Pakistania radikaaliryhmien tukemisesta. Eilen Intia sanoi tehneensä Pakistanin puolelle ilmaiskuja, joiden kohteena terroristiryhmä oli.

Intia sanoi, että iskuissa kuoli suuri määrä terroristeja, jotka olivat suunnitelleet itsemurhaiskuja eri puolille Intiaa. Pakistan kiisti Intian väitteet ja kutsui niitä tekaistuiksi.

EU on pyytänyt, että kaksi ydinasemaata hillitsisivät itseään niin paljon kuin mahdollista, ettei tilanne kärjistyisi enempää. Myös Kiina kehotti riitapukareita vuoropuheluun.