Pakistan häätää Intian lähettilään maasta ja keskeyttää kaupan perivihollisensa kanssa

Pakistan ilmoitti keskiviikkona poistavansa maasta Intian lähettilään. Maa aikoo myös keskeyttää kahdenvälisen kaupan naapurimaansa kanssa. Pakistanin vastaus tuli vain muutama päivä sen jälkeen, kun Intia ilmoitti poistavansa maiden rajalla sijaitsevan Kashmirin alueen erityisaseman, joka takasi muslimienemmistöisen alueen asukkaille yksinoikeuden maanomistukseen. Kashmirilla oli ollut erityisasema Intian itsenäistymisestä eli vuodesta 1947 lähtien.

Pakistan aikoo myös kutsua takaisin oman lähettiläänsä New Delhistä, kertoo maan ulkoministeri Shah Mehmood Qureshi.

"Intiasta tuli alueen miehittäjä"

Kashmirin alue on jaettu Intian ja Pakistanin välillä maiden itsenäistymisen yhteydessä vuonna 1947. Kumpikin osapuoli on kuitenkin vaatinut aluetta omakseen, ja asiasta on erinäisten konfliktien lisäksi sodittu kahdesti.

Poistamalla Kashmirin erityisaseman Intia pyrkii saamaan tiukemman otteen alueesta, joka on ollut rauhaton vuosikymmeniä. Levottomuuksien pelätään yltyvän uuden asetuksen myötä.

Pakistan ilmaisi maanantaina pian Intian hallituksen asetuksen julkitulon jälkeen pitävänsä Intian toimia laittomina. Myös Intian parlamentissa oppositiosta kuului soraääniä, jotka luonnehtivat erityisaseman poistoa katastrofaaliseksi.

Intian kerrottiin maanantaina vahvistaneen läsnäoloaan Kashmirissa kymmenillätuhansilla sotilailla, jotka valvovat ulkonaliikkumiskieltoa. Intialla on entuudestaan alueella jo puoli miljoonaa sotilasta.

Intian viranomaiset myös pidättivät aiemmin viikolla kolme Kashmirin alueen poliitikkoa sen jälkeen, kun erityisasema poistettiin. Viranomaisten mukaan pidätetyt uhkasivat rauhan säilymistä levottomalla raja-alueella.

Pidätettyjen joukossa on muun muassa entinen aluejohtaja Mehbooba Mufti, joka kirjoitti maanantaina, että Intiasta tuli Kashmirin ja Jammun alueen miehittäjä.

Mielenosoittaja kuoli

Intiassa Kashmirin alueella mielenosoittaja kuoli kesken takaa-ajon. Nuori mielenosoittaja oli hypännyt jokeen ja kuollut, kertoi nimettömänä pysyttelevä poliisilähde uutistoimisto AFP:lle keskiviikkona. Poliisi oli yrittänyt ottaa mielenosoittajaa kiinni.

Jammun ja Kashmirin osavaltion pääkaupungista Srinagarista on tullut viime päivien aikana aavekaupunki. Kaupungilla näkyvät ihmiset ovat lähinnä piikkilanka-aitojen lomassa partioivia sotilaita.

Noin miljoonan ihmisen Srinagariin on määrätty ulkonaliikkumiskielto, mutta tämä ei ole estänyt satunnaisten mielenilmausten puhkeamista kaupungissa. AFP:n lähteen mukaan ainakin kuusi ihmistä on viety sairaalaan ampumahaavojen ja muiden vammojen vuoksi.

Poliisin vahvistama kuolemantapaus tapahtui Srinagarin vanhassa kaupungissa. Kaupunginosasta on muodostunut Intian vastaisten mielenosoituksien tulipesä viimeisten kolmenkymmenen vuoden kapinallisuuksien aikana.

Kaupat suljettu ja tuore elintarvikkeita ei tule

Intian poliisi vakuuttaa, että Kashmir on ollut pääasiallisesti rauhallinen sen jälkeen, kun ulkonaliikkumiskielto asetettiin sunnuntaina puoliltaöin.

Kaupat on suljettu ja turvaovet vedetty niiden ikkunoiden ja ovien eteen. Sotilaat ovat ripotelleet pääteiden varsille vartiopisteitä sadan metrin välein, ja heidän lisäkseen kaduilla liikkuu lähinnä vain mellakkakilvin varustautuneita poliiseja. Vain kaikkein elintärkeimpiä töitä tekevät päästetään lähtemään kotinsa ulkopuolelle.

Monet alueen asukkaista ehtivät kerätä ruokaa varastoon, kun alueella alkoi liikkua huhuja siitä, että Intia valmistelee erityisaseman poistoa.

Asukkaiden mukaan alueelle ei tule tällä hetkellä ollenkaan tuoreita elintarvikkeita. Käytännössä kaikki kaupat ovat kiinni. Alueelta ei juuri tihku tietoja, sillä tietoliikenne- ja puhelinlinjat ovat olleet poikki siitä lähtien, kun ulkonaliikkumiskielto tuli voimaan.

Intian hallinnoimassa Kashmirissa on ollut hallinnon vastaista kapinointia vuodesta 1989.

Kapinallisjoukot ovat pitkään vastustaneet Intian läsnäoloa alueella. Kapinalliset ovat vaatineet alueen itsenäisyyttä tai liittämistä Pakistaniin. Erinäisissä iskuissa ja taisteluissa on vuosikymmenten aikana kuollut kymmeniätuhansia siviilejä.