Pakistanin kadut räjähtämispisteessä Asia Bibin tapauksen vuoksi: satoja ääri-islamisteja pidätetty

Pakistanin mielenosoitusliikehdinnän väkivaltainen tukahduttaminen on ajamassa maata "Syyrian, Libyan ja Egyptin tielle", varoitti ääri-islamilaisen Tehreek-e-Labbaik (TLP) -puolueen naiskansanedustaja Sarwat Fatima tiistaina maan johtavan englanninkielisen lehden The Nationin sivuilla.

Pakistanin poliisi pidätti marraskuun lopulla satoja TLP:n aktiiveja, kun puolue oli – varoituksista huolimatta – käynnistämässä uutta protestiaaltoa Asia Bibin tapaukseen liittyen.

Sarwat Fatiman mukaan puolueen puheenjohtajaa ja perustajaa Khadim Hussain Rizviä johdettiin pidätystilanteessa harhaan.

– Allama Rizville kerrottiin, että hänet otettiin talteen oman turvallisuutensa vuoksi. Viikkoa myöhemmin hänelle kuitenkin jo luettiin syytteitä kansankiihotuksesta.

Pakistanin informaatioministeri Fawad Chaudhry vahvisti sunnuntaina AFP:lle, että miljoonien pakistanilaisten kannattamalle Rizville ja eräille muille TLP:n johtajille on luettu paitsi kansankiihotus- myös terrorismisyytteet. Syytteet voivat johtaa jopa elinkautisiin tuomioihin.

Ministerin mukaan TLP:n johtajat olivat kannustaneet ihmisiä surmaamaan Asia Bibin vapauttaneet tuomarit ja nousemaan avoimeen kapinaan Pakistanin sotilasjohtoa vastaan. Joku TLP:n johtajista oli myös kutsunut maan pääministeriä Imran Khania "juutalaisten pojaksi".

Tämän vuoksi aloitettiin ratsiat, jotka olivat sunnuntaina johtaneet jo yli 3000 pidätykseen, ministeri väitti.

Sarwat Fatiman mukaan puolueen johtoa vastaan nostetut syytteet ovat EU:n poliittisen painostuksen tulosta.

– Nykyinen Pakistan perustettiin "islamin nimissä", ja kansankiihotussyytteitä pitäisi sen vuoksi nostaa vain niitä vastaan, jotka yrittävät juurruttaa maahan liberaaleja ja sekulaareja ajatuksia, Fatima sanoo.

Puolueen johdon saamat syytteet johtuvat hänen mukaansa siitä, että johto ei ole vangittunakaan suostunut kompromisseihin Asia Bibin kysymyksessä.

Näin ei tule tapahtumaan jatkossakaan, koska Asia Bibin kohdalla niin puolueen kuin Fatimankin kanta on lopullinen: jumalanpilkasta tuomittu pitää hirttää.

Samaa korosti TLP:n tiedottaja Ejaz Ahmad Voice of Americalle:

– Tämä on uskontoon liittyvä asia. Kristitty nainen on syyllistynyt jumalanpilkkaan ja myöntänyt käyttäneensä halventavaa kieltä profeetta Muhammedista. Islamilaisen lain mukaan ei ole sallittua armahtaa häntä. Me emme voi antaa tämän tapahtua. Korotamme äänemme ja lähdemme kaduille kaikkialla maassa.

Jumalanpilkaksi väitetty sanaharkka syntyi peltotöissä vuonna 2010, kun kristitty Asia Bibi erehtyi juomaan samasta vesikupista muiden kanssa.

Asia Bibi ja hänen miehensä Ashiq ovat tällä hetkellä Pakistanin hallituksen salaisessa suojapaikassa.

Pariskunnan tyttäret ovat sen sijaan edelleenkin ystäväperheen hoivissa. Näin on ollut siitä lähtien kun heidän äitinsä vuonna 2010 sai kuolemantuomion.

Tyttäret ja ystäväperhe ovat joutuneet vaihtamaan kotia jo neljä kertaa sen jälkeen Asia Bibi vapautettiin viime lokakuussa syytteistä.

– Olemme peloissamme. Ihan viime päivinä kotimme porttia on ammuskeltu. Saamme jatkuvasti uhkauksia ja meitä on seurattu toistuvasti kaduilla, ystäväperheen isä Joseph Nadeem valitteli.