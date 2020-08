Pakolaisleirillä Kreikan Khiosin saarella todettu ensimmäinen koronatartunta

Kreikassa Khiosin saaren pakolaisleirillä on todettu ensimmäinen koronavirustartunta. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP:lle Kreikan maahanmuuttoministeriön lähde. AFP:n mukaan tartunnan saanut on 35-vuotias jemeniläismies.

Kreikan saaristossa on useampi pakolaisleiri, jotka ovat ylikansoitettuja. Suomi on sitoutunut ottamaan 175 turvapaikanhakijaa Välimeren alueen maiden pakolaisleireiltä. Pakolaisia on tulossa Suomeen Kreikan ohella myös Kyprokselta ja Maltalta.

Peru tiukentaa määräyksiään

Etelä-Amerikassa sijaitsevan Perun viranomaiset aikovat määrätä uudelleen ulkonaliikkumiskiellon sunnuntaiksi ja lisäksi kieltää perhejuhlat. Syynä on keskiviikkona raportoidut tuoreet koronaviruslukemat, jotka ovat kasvaneet ennätyksellisiin lukemiin.

Perussa alettiin poistaa rajoituksia 1. heinäkuuta, mutta sen jälkeen uudet koronavirustartunnat ovat päivittäin tuplaantuneet. Keskiviikkona uusia tartuntoja oli lähes 8 900.

– Meidän on otettava askel takaisin rajoitusten purkamisessa. Tästä sunnuntaista alkaen väliaikainen ulkonaliikkumiskielto palaa koko maahan, Perun presidentti Martin Vizcarra sanoi.

Uusien rajoitusten mukaan vain välttämätön liikkuminen ulkona on sallittua, kuten sairaaloiden työntekijöille, joiden on mentävä töihin. Maassa on ollut öinen ulkonaliikkumiskielto voimassa 16. maaliskuuta lähtien. Lisäksi Perun rajat ovat kiinni ja koulut ovat suljettuina loppuvuoden ajan.

Perussa on Latinalaisen Amerikan maista kolmanneksi huonoin koronavirustilanne Brasilian ja Meksikon jälkeen. Maassa on lähes 490 000 virustartunnan saanutta, ja virukseen liittyviä kuolemia on yli 21 500.

33 miljoonan asukkaan maassa miljoonaa ihmistä kohti on kuollut 657 ihmistä. Suomessa vastaava luku on 60.

"Meidän on oltava valppaina joka päivä"

Australiassa Victorian osavaltion viranomaiset kertoivat torstaina koronavirustartuntojen kääntyneen laskuun. Viranomaiset kuitenkin varoittivat viruksen leviävän edelleen Victorian suurimman kaupungin Melbournen ulkopuolella olevilla alueilla.

Victoriassa raportoitiin torstaina uusia tartuntoja 278 ja kahdeksan virukseen liittyvää kuolemaa, kun alkuviikon aikana uusia tartuntoja kirjattiin vielä yli 300 päivässä.

Vaikka Victoriassa on nyt merkkejä rajoitustoimien tehoamisesta viruksen leviämisen tukahduttamisessa, osavaltion pääministeri Daniel Andrews muistutti, ettei vielä ole syytä hengähtää helpotuksesta.

– Meidän on oltava valppaina joka päivä, Andrews sanoi.

Victorian naapuriosavaltiossa Uudessa Etelä-Walesissa uusia tartuntoja oli 12 ja yksi virukseen liittyvä kuolema.

Yhteensä Australiassa on varmistettu 22 358 tartuntaa ja 361 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. 25 miljoonan asukkaan Australiassa miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen on kuollut 14 ihmistä. Suomessa vastaava luku on 60.

Uuden-Seelannin tartunnat kasvussa

Australian läheinen naapuri Uusi-Seelanti oli 102 päivää ilman koronavirustartuntoja, kunnes tiistaina maa kertoi neljästä uudesta tartunnasta. Kaikki tartunnat olivat silloin samasta perheestä maan suurimmasta kaupungista Aucklandista. Nyt maan johtava terveysviranomainen Ashley Bloomfield kertoi uusia tartuntoja olevan 13 ja niin sanotun toisen aallon tartuntalukujen olevan yhteensä 17. Yksi tartunnan saaneista on lukio-opiskelija, joka opiskelee yhdessä maan suurimmista oppilaitoksista, 3 000 oppilaan lukiossa Aucklandissa.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern sanoi tv-puheessaan, että tartuntojen kasvu oli odotettavissa.

– Kuten opimme aiemmin, havaittu tautikeskittymä kasvaa ensin ennen kuin tartunnat lähtevät laskuun, Ardern sanoi.

Pääministeri sanoi olevansa helpottunut siitä, että kaikki uudet tartunnat on havaittu rajatussa ryhmässä, joka on Aucklandissa.

– Tilanne on vakava, ja sitä käsitellään kiireellisesti mutta hätäilemättä, Ardern jatkoi.

Uudessa-Seelannissa koronavirustartuntoja on vahvistettu yhteensä 1 589 ja siihen liittyviä kuolemia 22. Viiden miljoonan asukkaan maassa miljoonaa asukasta kohti on kuollut neljä ihmistä.