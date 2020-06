Paljastuskirjan Trumpista kirjoittanut Bolton: Toivon, että hänestä tulee yhden kauden presidentti

Paljastuskirjan vaiheistaan presidentti Donald Trumpin neuvonantajana kirjoittanut John Bolton sanoo toivovansa, että Trumpista tulee yhden kauden presidentti. Bolton kertoo näkemyksistään uutiskanava ABC:n haastattelussa.

Entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja sanoo uskovansa, että Yhdysvallat voi toipua yhdestä Trumpin presidenttikaudesta, mutta toinen kausi olisi vaikeampi paikka.

– Voimme toipua yhdestä kaudesta. Luotan siihen täysin, vaikka meille ei ihmeen kaupalla valittaisikaan konservatiivista republikaania presidentiksi. (Trumpin) toinen kausi huolestuttaa paljon enemmän, Bolton sanoi.

Maassa on määrä pitää presidentinvaalit marraskuussa. Bolton sanoo, ettei aio äänestää Trumpia, mutta ei myöskään demokraattien tulevaa ehdokasta Joe Bidenia.

– En pidä Trumpia konservatiivisena republikaanina. Aion kuitenkin löytää sellaisen ja äänestää häntä, Bolton kuvaili.

Bolton toimi Trumpin neuvonantajana 17 kuukautta. Kaksikon välit katkesivat viime syyskuussa. Bolton sanoo eronneensa, Trump kertoo antaneensa hänelle potkut.

"Käsittämättömän tietämätön"

Boltonin kirja julkaistaan virallisesti tiistaina, mutta mediat ovat jo uutisoineet runsaasti yksityiskohtia sen sisällöstä. Bolton piirtää kirjassa Trumpista kuvan ihmisenä, joka ei sovi presidentin virkaan ja jolta puuttuu tehtävään vaadittava pätevyys.

Lausuntoa on pidetty poikkeuksellisen kovana, sillä sen sanoo istuvasta Yhdysvaltain presidentistä hänen oma entinen neuvonantajansa.

– Hänellä ei ole tehtävään tarvittavaa osaamista, Bolton on kuvaillut.

Hänen mukaansa Trumpin ratkaisuja motivoi ensisijaisesti presidentin halu varmistaa oma uudelleenvalintansa.

– En löytänyt mitään muuta ohjaavaa periaatetta kuin sen, mikä on hyväksi Donald Trumpin uudelleenvalinnalle. Hän oli niin keskittynyt siihen, että kaikki pidemmän aikavälin näkökulmat jäivät sivuun.

Kirjassa Bolton kuvaili Trumpia sanoilla käsittämättömän tietämätön. Haastattelussa hän toi esille esimerkiksi Trumpin puutteellisen tietämyksen historiasta.

– On tiettyjä osia historiasta, joita presidentin luulisi oppivan ajan saatossa. Kellään ei ole virkaan astuessaan täydellistä tietämystä. Mutta (Trumpin kanssa) kävimme asioista läpi uudestaan ja uudestaan, eivätkä ne vain menneet perille, Bolton kertoi.

Hän myös sanoi käsityksensä olevan, että Trump luki hyvin vähän hänelle annettuja aineistoja.

Trumpille osoittamaansa tukea hän sanoi "virheeksi" ABC:n toimittajan kysyttyä asiasta.

– Yliarvioin mahdollisuudet saada aikaan johdonmukainen, järkevä ja järjestelmällinen päätöksentekoprosessi.

"Kansalaisten täytyy kuulla totuus"

Trump on viime viikolla kommentoinut Boltonin kirjaa Twitterissä ja kuvaillut sisältöä valheiksi ja keksityiksi tarinoiksi. Boltonia itseään presidentti puolestaan on luonnehtinut muun muassa tärähtäneeksi. Boltonia tämä ei yllätä.

– Se on aivan tyypillistä Trumpin hallinnolta. Kun heitä kritisoidaan, he eivät kohtaa itse asiaa, vaan käyvät henkilön kimppuun.

Trumpin hallinto on syyttänyt Boltonia salaiseksi luokitellun aineiston vuotamisesta. Bolton sanoo olleensa aineiston arkaluonteisuudesta "erittäin tietoinen". Hän perusteli kirjan kirjoittamista tarpeella kertoa totuus.

– Maan kansalaisten täytyy kuulla, millaista on todellisuudessa, Bolton sanoi ABC:lle.

Maan oikeusministeriö yritti viime metreillä estää kirjan julkaisun oikeusteitse, mutta tuomari linjasi lauantaina, että kirjan saa julkaista. Tuomari toisin arvioi, että Bolton saattaa joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen kirjasta.

Kirjan kustantaja Simon & Schuster on valjastanut pitkällisen kiistelyn mainoslauseeksi ja markkinoi kirjaa teoksena, jota "Donald Trump ei halua sinun lukevan". Kirjan nimi The Room Where It Happened kuuluu vapaasti suomennettuna Huone, jossa se tapahtui.

Bolton arvioi ABC:lle, että Trump ei ole huolissaan ulkomaiden johtajien reaktioista kirjaan, vaan häntä huolestuttaa amerikkalaisten tarttuminen siihen.

Jonossa myös toinen paljastuskirja

Boltonin kirja ei ole ainoa Trumpia koskeva tulenarka eepos, jonka on määrä ilmestyä lähiaikoina. Trumpin veljentyttären Mary Trumpin muistelmateoksen Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (vapaasti käännettynä Liikaa, muttei koskaan tarpeeksi: Miten perheeni loi maailman vaarallisimman miehen) on määrä ilmestyä heinäkuun lopussa.

Uutismedia Axios kertoi sunnuntaina paikallista aikaa, että Trumpin mukaan Mary Trump olisi allekirjoittanut salassapitosopimuksen.

– Hänellä ei ole oikeuttaa kirjoittaa kirjaa, Trump kommentoi median toimittajalle.

Salassapitosopimuksesta on kertonut aiemmin Daily Beast.

Myös Mary Trumpin kirjan kustantaa Simon & Schuster. Trump on yrittänyt estää myös veljentyttärensä teoksen julkaisemisen.