Pankkiryöstäjä Dillingerin hauta aiotaan avata Yhdysvalloissa – sukulaiset epäilevät, että haudassa on väärä mies

Yhdysvalloissa Indianan osavaltio on antanut luvan kaivaa tunnetun pankkiryöstäjän John Dillingerin jäänteet ylös haudasta. Pyynnön ovat esittäneet vuonna 1934 kuolleen ryöstäjän sukulaiset. He epäilevät, että haudassa ei välttämättä lepääkään Dillinger, jonka on kerrottu kuolleen poliisin luoteihin chicagolaisessa elokuvateatterissa.

Dillingerin kopla ryösti 1930-luvulla useita pankkeja ja tappoi ryöstöjen yhteydessä 10 ihmistä.

Indianapolisissa sijaitseva hauta on määrä avata joulukuun viimeisenä päivänä tänä vuonna. Crown Hillin hautausmaa on kuitenkin vastustanut haudan avaamista.