Pariisin kasteluvedestä löytyi koronavirusta – viranomaisten mukaan juomavettä voi huoletta käyttää

Pariisin kasteluvesistä on löydetty jäämiä uudesta koronaviruksesta, kaupungin viranomaiset kertoivat sunnuntaina. Löydöksellä ei ole vaikutusta juomaveteen, sillä se otetaan täysin toisista lähteistä.

Kasteluvesi on peräisin Seinestä ja Ourcqin kanavasta. Sitä käytetään muun muassa katujen pesuun sekä kaupungin puistojen ja istutusten kasteluun ja suihkulähteisiin.

Kaupungin viranomaisten mukaan 27 näytteestä yhteensä neljästä löytyi "minimaalisia määriä virusta", minkä jälkeen vedenotto lopetettiin välittömästi.

Alueelliset terveysviranomaiset pohtivat nyt, jatketaanko vedenottoa.

Italia eristää siirtolaisia lautalle

Noin 180 Eurooppaan pyrkinyttä siirtolaista eristetään lautalle Sisilian rannikolle, ilmoittaa Italian rannikkovartiosto. Italia ei ole päästänyt Välimereltä pelastettuja siirtolaisia maihin koronavirusepidemian aikana, koska katsoo, ettei se ole epidemian aikana turvallista.

Italiassa on kuollut yli 23 000 ihmistä koronavirustartuntaan.

Siirtolaiset on määrä testata ja siirtää kahden viikon karanteenin jälkeen toisiin EU-maihin, kertovat italialaismediat.

Rubattino-lautalle on viety 146 siirtolaista, jotka on pelastanut saksalaisen avustusjärjestö Sea Eyen alus Alan Kurdi. Lautalle viedään myös 34 siirtolaista, jotka on pelastanut espanjalainen pelastusalus Aita Mari.

Lautalla työskentelee 22 Punaisen Ristin vapaaehtoistyöntekijää.